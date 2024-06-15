板塊剖析：酷熱天氣勢利好家電股

事實上，海爾智家首季業績優於預期，營業收入為689.78億元人民幣，按年增長6%。內地及海外市場均錄得穩健銷售增長，內地市場收入增長8%，旗下高端品牌卡薩帝收入增速更快，達到14%，內地市場整體經營利潤增長逾30%；海外市場收入增長4%，經營利潤增長逾雙位數。

公司首季毛利率達29%，按年上升0.3個百分點，主要由於內地實行供應鏈數碼化，以及改善產品結構，另一邊廂海外市場持續提升產品結構及產能使用率。毛利率擴張，加上費用管理加強，銷售及管理費用比率均有所下降，帶動經調整盈利按年增長25.4%至46.4億元人民幣。管理層預計受惠於持續數碼化及經營效率提升，內地業務的營銷及行政開支比率有進一步改善空間。

海爾智家目標價33元 展望未來，內銷方面，家電以舊換新政策發力，電商平台積極促銷，料可刺激更新需求，618消費節銷售數據有望成為短線催化劑。其次，內地首5個月家電累計出口量17.38億部，按年增長24.6%，增速自2023年5月以來持續擴大。隨海外補庫存需求回暖，出口料延續高景氣。短線而言，內地北方酷熱天氣持續，料利好冷氣機旺季銷情。

市場預期公司2023至2026年間，收入及純利年複合增長分別為7.3%及13.5%，現價對應約13.2倍2024財年預測市盈率（P/E），與過去5年平均水平相若，2024財年股息率為3.5厘。不過，預計公司持續推進高端化及國際化，內外銷增長發力，經營現金流穩健，管理層計劃2025至2026年度派息比率上調至不少於50%，加大股東回報有助估值向上，目標價33元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）