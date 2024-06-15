專家睇市：納指無懼干擾衝高前景看俏

香港時間6月12日晚上，美國罕有地同日公布重要的消費物價指數（CPI）數據和議息結果，最終使到全球資產出現兩次大轉向。先是美國於晚上8時30分公布令人欣喜的CPI數據，按年增長3.4%（市場預期增長3.5%）和按月持平（市場預期增長0.1%）。

美CPI數據及議息打亂市場 市場原以為經濟數據疲弱，但通脹卻成了懸在聯儲局頭上一把刀的情況下，在本次CPI公布之後，可以有機會迎來提前首次減息的機會。油、金、股、非美貨幣在美匯指數大幅下跌下，出現顯著升幅。

然而，6小時後市場卻迎來聯儲局令人稍感意外的鷹派發言，會內19位有投票權的官員，無一認為需要減息3次（此前為9人），意味市場憧憬提前減息幻滅；而且點陣圖更顯示，今年極大機會減息一至兩次（19位中有15位投票表達這看法），而當中較大機會只減息一次（15人中少於一半認為是減兩次）。這結果頗令市場意外。

除了納斯達克綜合指數（以下簡稱納指）以外，油、金、股、非美貨幣一下子悉數二次轉向，當中道指更是倒跌收場。至執筆時（6月13日香港時間晚上8時），美匯指數更進一步再次升近105大關水平，收復CPI公布後的大部分失地。

現貨黃金亦再次下跌，失守早前低位後，正準備測試2,300美元大關的支持位。多種商品行情也持續出現下挫。

然而，如果讀者看納指的走勢，卻是另一個景況，納指在CPI數據後創新高、在聯儲局會後聲明後創新高、在收盤後受到個別公司財報優於預期影響，相信開盤後也會再創新高。

為甚麼納指能夠擺脫其他資產格價走勢獨自發展？這全賴人工智能（AI）相關股份特別是數隻大家耳熟能詳的科技巨頭所帶動。

AI科技龍頭續成投資主題 近年投資者買賣美股，不少人選擇跟紅頂白。畢竟美國股份數量極多，可以交易的股份有17,000多隻，在這贏家通吃的世代，與其刻意爬冷，倒不如「順應潮流」。在股份突破歷史高位後才買入，短線操作的回報也吸引不少人進場。除了相關AI科技行業龍頭，曾參與開發者大會的相關硬件公司，也將會繼續是今年的投資主題。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）