●沙田小瀝源源順圍住宅地昨開始招標，可建總樓面約15.66萬方呎，截標日期7月12日。據出售章程，項目須於2030年3月底前完成，提供設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所，淨作業面積不少於約3,854方呎及1,529方呎。中原料地皮樓面呎價約5,000元，估值約7.83億元屬市場上限價。