簡訊一覽
●宏安集團(01222)預計，截至今年3月底止年度將蝕不多於8.5億元，較2023年度賺約1,280萬元由盈轉虧。
●遠東酒店(00037)預計截至今年3月底止年度將錄得淨虧損約3,300萬元，較2023年度淨虧損約800萬元有所擴大。
●威高國際(01173)料截至今年3月底止年度將錄除稅後虧損介乎約3,800萬至4,200萬元，較2023年度錄除稅後溢利約502.7萬元轉盈為虧。
●新秀麗(01910)於6月12日獲施羅德以平均每股24.0525元增持123.36萬股，持股量由5.94%增至6.02%。
●太古地產(01972)旗下金鐘太古廣場一座35至40樓獲會計師行續簽10年租約，涉及寫字樓面積共約12.52萬方呎，佔整座辦公樓總樓面約兩成。該租戶自2006年起承租，是首批參與太古地產推出的「環境績效約章」計劃的租戶之一，亦為項目最大租戶。
●沙田小瀝源源順圍住宅地昨開始招標，可建總樓面約15.66萬方呎，截標日期7月12日。據出售章程，項目須於2030年3月底前完成，提供設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所，淨作業面積不少於約3,854方呎及1,529方呎。中原料地皮樓面呎價約5,000元，估值約7.83億元屬市場上限價。
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