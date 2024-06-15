絲絲講場：麒麟啤母企想109億買起FANCL

提起日本化妝品牌FANCL，腦海會自動彈起「無添加」，以後仲會諗起「麒麟啤」。事關麒麟啤母公司麒麟控股尋日宣布，擬斥資大約2,200億日圓（約108.99億港元）全購FANCL，溢價接近40%㗎。

其實幾年前就應該要將兩家公司聯想埋一齊，因為麒麟2019年已經買起FANCL大約33%股份，當時係基於「麒麟集團2027年願景」長期經營戰略，涉足健康科學，務求將消費者健康上嘅需要化為增長機遇，FANCL嘅「2030年願景」就話滿足全球消費者「要靚要健康」，雙方其實啱Key。

但點解要買起成間公司呢？麒麟話，欣賞FANCL七成收入嚟自直銷，可以直接了解顧客需要，繼而精準咁開發產品，二合為一後能夠促進效益，強化研發實力。

通告無講嘅係，日本人近年飲少咗啤酒，廠商為提高銷量各出奇謀，所以麒麟盡早為未來打算，開多條財路係好正常嘅事。

在日賣酒生意僅佔溢利38% 另一方面，唔講唔知，原來麒麟控股舊年經營溢利47%嚟自醫藥，在日本國內賣酒只係佔38%，而FANCL喺3月底止上個財政年度，雖則化妝品佔三分之二經營溢利，但預計今個財年保健食品分部收入增長會快啲，達到474.8億日圓（約23.58億港元）。

由於麒麟收入大過FANCL好多，收購完成之後收入未必會大增，而且粗略睇，大家經營溢利率都係10%上下，所以真係要加緊開發啲「黑科技」同「爆款」產品出嚟，並且把握機會將日本業務嘅現金流拎嚟擴張海外增長機會先得。

余絲韻