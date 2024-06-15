Tesla股東准遷冊德州 馬斯克天價薪酬獲批

電動車生產商特斯拉（Tesla）今年表現差強人意，被封為「美股7雄」（Magnificent 7）之一卻嚴重跑輸大市。不過，初步結果顯示，股東已通過行政總裁馬斯克天價薪酬方案，以及把公司註冊地由總統拜登家鄉特拉華州遷往共和黨票倉德州，可謂馬斯克的重大勝利。

梅鐸兒子再入選董事 所謂天價薪酬方案其實是股票期權。據了解，Tesla主席丹霍爾姆（Robyn Denholm）在股東大會前警告基金經理，否決會令Tesla失去馬斯克，這批期權對使他繼續有動力發展Tesla不可或缺，因為「他的熱情和興趣是洲際太空旅遊。」

由於特拉華州的法院今年初裁決上述薪酬方案無效，市場相信股東的背書有助讓法官轉軚或讓步。事成後，馬斯克於Tesla的控制權將由目前的13%大幅提升至20%，而他的盟友——傳媒大亨梅鐸之子占士（James Murdoch），以及他的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）亦獲重選為Tesla董事。

打敗挪威主權基金等財團和獨立投票顧問的馬斯克自然春風滿臉，本次股東大會亦反映股東支持他帶領公司發展人工智能（AI）和機械人業務。

「女股神」伍德旗下方舟投資的投資分析及機構策略董事基尼（Tasha Keeney）稱，「自動化技術是Tesla未來的關鍵，要完成它，一定要由馬斯克擔大旗。」