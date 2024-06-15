國金點擊：道指低開341點 10年期美債息曾穿4.2厘

10年期美國國債孳息率昨日一度跌穿4.2厘，為4月1日後首次，但美股周五早段仍偏軟，道指跌341點，報38,305點；標指跌29點，報5,403點；以科技股為主的納指跌74點，報17,593點。

6月份密歇根大學消費情緒指數初值跌至65.6點，遜預期，一年通脹預期維持在3.3%。5月份進口物價指數按月跌0.4%，按年升幅維持在1.1%。

Adobe上季經調整多賺12% 開發PDF和Photoshop的內容創作軟件公司Adobe公布了截至5月底止季度業績。在引入人工智能（AI）於旗下產品後，該公司業務繼續實現穩健增長，上季收入按年升10.23%至53.09億美元；列帳純利按年增長21.46%至15.73億美元；經調整純利按年升12.76%至20.23億美元。Adobe股價早段曾升16.5%，高見534.45美元。

除了上季業績表現勝預期，Adobe亦上調了全年業績指引下限，最估計全年收入介乎214億至215億美元，此前為213億至215億美元。Adobe數碼媒體業務總裁David Wadhwani表示，對於AI功能的變現能力感到開心。他又提到去年推出的文字生成圖像功能——Firefly的表現，稱愈來愈多用戶因為新功能而轉為訂閱更高價格的服務計劃。

法股受壓 金融板塊重災 另邊廂，法國解散國會對金融市場的衝擊持續，巴黎CAC指數曾跌3%，低見7,476點，以此計算，不但本周累瀉6.56%，也使今年升幅化灰。金融股為重災區，法巴及法興分別曾挫4.44%及5.74%；奢侈品股亦不濟，LVMH曾挫3.26%；巴黎世家（Balenciga）據報今年首4個月在天貓平均劈價40%，期內折扣產品佔庫存的比例大增逾倍至一成以上，拖累母企開雲集團（Kering）股價曾挫4.87%。

周邊股市亦因為右翼聲漸漲而受壓，德國及意大利股市分別曾跌1.54%及3.04%。資金湧入國債避險，法國及德國10年期債息分別低見3.08厘及2.35厘，後者單日跌幅達到0.125厘。歐元匯價低見1.0672美元，跌0.6%，兌港元低見8.3358。