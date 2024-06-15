日減買債 須待下月

利率不變 每百日圓低見4.935港元 日本央行昨日一如預期按兵不動，將基準利率維持在零至0.1厘區間。至於外界關注的縮減買債行動，央行則指要留待7月政策會議商討，才敲定未來一至兩年相關詳情，有別於市場早前估計央行在今輪議息之後就會放慢買債。由於日央行的「收水」步伐與市場預期有出入，日圓匯價在議息結果出爐後隨即轉弱，兌每美元一度見158.26，創一個半月新低，折合每百日圓兌港元曾見4.935算。

議息聲明提及，日本經濟已經溫和復甦，不過都有疲弱一面；企業盈利有所改善，固定投資亦溫和上漲。

料物價仍有上漲壓力 此外，央行指當地私人消費維持韌性，惟物價仍有上漲壓力，比如近期撇除新鮮食品之後的核心通脹雖然介乎2至2.5%，惟服務價格持續溫和上漲，反映過去一段時間進口價格上升導致的成本增加，雖則對消費者價格的傳導效應已經減弱，但工資上漲等因素仍然存在。至於部分汽車製造商因涉嫌造假而暫停出貨，則導致汽車銷售近期持續下滑。

行長植田和男在會後記者會上表示，如果當地經濟數據表現樂觀，央行或會在7月再次加息。他又預告，央行削減買債的規模乃相當之大，但希望在初期謹慎推進，具體金額及框架將聽取市場參與者意見而定。

要留意，日本將於下周五公布5月消費者價格指數（CPI）數據。此前有調查顯示，經濟學家預期日本5月核心CPI按年升幅，會由4月的2.2%加速至2.6%，意味日央行在未來幾個月或會再次加息。議息結果公布後，10年期日本國債孳息率昨大幅回落，曾見0.898厘；日圓交叉盤亦出現異動，日圓兌英鎊跌至16年低位。

央行ETF持倉市值破頂 日經平均指數則先跌後反彈，最終收升94.09點或0.24%，收報38,814點，結束連續兩日跌市，全周則累升0.34%。此外，日央行雖然於今年3月宣布結束買入交易所買賣基金（ETF），但由於並無立即出售相關持倉，據統計，相關ETF市值現時達71萬億日圓（約3.52萬億港元），帳面獲利逾34萬億日圓（約1.69萬億港元），兩者數據都創下新高，相當於日本整年的稅收金額。

國債持倉規模方面，據報日央行於截至2023年底的日本國債餘額為581萬億日圓（約28萬億港元），較2013年大增6倍。至於在日本國債的整體發行餘額中，日央行的持有比例為54%。

每百日圓兌港元近期走勢 日經平均指數年內表現