美國制裁 巨濤股價冧三成
巨濤海洋石油服務(03303)旗下附屬遭美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入特別指定國民清單（「SDN清單」），消息拖累該企股價昨日急挫，低位見0.62元，收報0.64元，跌幅30.43%，成交1,689萬元。
對業務產生潛在影響
該企發出的公布指出，關注到OFAC將公司旗下一間全資附屬蓬萊巨濤列入SDN清單；公司現正就蓬萊巨濤被列入SDN名單的影響作進一步評估，但初步評估可能對業務和前景產生潛在的不利影響。
蓬萊巨濤主要從事海洋石油、天然氣生產開發設施、港口機械、石油化工設備及鋼結構物的設計、製造、安裝和維修；海事後勤服務以及碼頭和倉儲服務等。公司將持續關注和跟進事件的後續發展情況，進一步分析和評估該事項對公司的潛在影響，並持續與各相關方進行溝通，做好各項應對工作。
此外，在中美博弈之下，自2021年內地網約車平台滴滴在美上市不久即申請退市後，傳統美國資本市場融資路線如首次公開招股（IPO）或配股等活動幾乎變相停頓。不過，最近開始有大型中國企業成功發行可換股票據（CB）集資，如阿里巴巴(09988)，分析指在新股市場不活躍及高息環境持續下，發行CB一途可能成為中企向美國對沖基金籌集「平錢」的融資新渠道。
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