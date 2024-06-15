美國制裁 巨濤股價冧三成

該企發出的公布指出，關注到OFAC將公司旗下一間全資附屬蓬萊巨濤列入SDN清單；公司現正就蓬萊巨濤被列入SDN名單的影響作進一步評估，但初步評估可能對業務和前景產生潛在的不利影響。

蓬萊巨濤主要從事海洋石油、天然氣生產開發設施、港口機械、石油化工設備及鋼結構物的設計、製造、安裝和維修；海事後勤服務以及碼頭和倉儲服務等。公司將持續關注和跟進事件的後續發展情況，進一步分析和評估該事項對公司的潛在影響，並持續與各相關方進行溝通，做好各項應對工作。