南方沙特ETF准內地掛牌

內地昨日批准華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）及南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII），分別於上交所和深交所掛牌，顧名思義就是透過QDII（合資格境內機構投資者）渠道，買賣香港的南方東英沙特ETF。華泰柏瑞的產品會在上交所掛牌，南方基金的則在深交所。

股價高位累跌一成 南方東英沙特ETF上市初期有過一段升浪，但4月中之後掉頭向下，跟布蘭特期油走勢相近，昨收報78.84元，跌0.78%，比轉勢前的高位累跌10.77%，上市後的升幅幾乎蒸發。

南方基金稱，南方東英沙特ETF以互掛模式在內地掛牌，為內地投資者提供直接投資沙特市場的機會，推動中國與中東地區的金融合作，亦深化了ETF的互聯互通。

中沙關係升溫顯而易見，以致網上昨日突然瘋傳「沙特阿拉伯未有續簽與美國之間的《石油美元協議》、可以其他貨幣結算」，惟消息未經證實。