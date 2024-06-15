智能手機或按季減產10% 傳音料跌最多

全球市場研究機構TrendForce預計，由於全球消費支出在高通脹及地緣政治衝突的壓抑下相對保守，加上部分手機品牌第一季積極生產下令庫存上升，故該機構對今年第二季全球智能手機產量未敢樂觀，料按季將倒退5至10%。

Samsung第一季生產總數5,950萬部，位居首位，其中，Galaxy S24系列受惠人工智能（AI）熱潮帶動銷情，佔首季產出的22.5%，對比去年Galaxy S23系列增長20%。展望第二季，由於A系列海外銷售不如預期，預料產量將降至5,500萬部以下，按季衰退幅度或逾10%。

首季Apple因遭遇內地市場銷售衰退影響，產量按年跌至4,790萬部，零組件供應鏈傳出多項修正，但對處理器晶片則維持原本的投產計劃。TrendForce預計，在產品空窗期的關係，料Apple次季產量按季倒退10%左右。

小米及vivo產量望穩定 小米（包括小米、紅米及Poco）首季生產總數為4,110萬部，市佔率排名位居全球第三。該品牌自去年下半年開始，受到庫存回補激勵，加上內部政策加大對新興市場投資，故對市場的經營策略由被動的降低庫存水平轉為樂觀布局。不過，由於全球經濟沒有明顯好轉，新興市場不無挑戰，料該品牌第二季產量將按季持平。

OPPO（包括OPPO、OnePlus及Realme）首季產量3,380萬部，市佔排名第四。該品牌在內地銷售受榮耀（Honor）的影響較大，故即使印度等新興市場銷售略有增長，其首季的按年增幅仍不及其他Android品牌，次季生量目標同樣以按季持平為主。

傳音去年經歷一波近50%的年增長表現，其樂觀形勢延續至第一季。該品牌首季生量約2,980萬部，按年增幅可觀，市佔排名全球第五。

雖然如此，但因傳音第一季產出過於積極，加上與Samsung、小米、Lenovo等品牌在低階銷售市場重疊，導致庫存積累，料次季將出現不小於15%的按季跌幅。

至於vivo（包括vivo及iQoo）首季產量2,170萬部，季度市佔排名第六；第二季該品牌將推出旗艦機X100系列的延伸機種，加上內地網購節「618」促銷，產量按季有望維持穩定。

全球首6大智能手機品牌市佔排名