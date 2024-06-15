智能手機或按季減產10% 傳音料跌最多
全球市場研究機構TrendForce預計，由於全球消費支出在高通脹及地緣政治衝突的壓抑下相對保守，加上部分手機品牌第一季積極生產下令庫存上升，故該機構對今年第二季全球智能手機產量未敢樂觀，料按季將倒退5至10%。
6大生產商總市佔八成
有別於去年第一季，智能手機供應商為解決通路庫存積累嚴重的問題而大幅調降生產目標，今年第一季手機生產量雖然低於新冠疫情前的3億部以上水平，但是按年增幅亦有18.7%，總出貨量為2.96億部。從今年第一季的生產市佔率排名來看，全球前6名依序為三星（Samsung）、蘋果公司（Apple Inc.）、小米集團(01810)、OPPO、傳音（Transsion）及vivo，合共佔約八成份額。
Samsung第一季生產總數5,950萬部，位居首位，其中，Galaxy S24系列受惠人工智能（AI）熱潮帶動銷情，佔首季產出的22.5%，對比去年Galaxy S23系列增長20%。展望第二季，由於A系列海外銷售不如預期，預料產量將降至5,500萬部以下，按季衰退幅度或逾10%。
首季Apple因遭遇內地市場銷售衰退影響，產量按年跌至4,790萬部，零組件供應鏈傳出多項修正，但對處理器晶片則維持原本的投產計劃。TrendForce預計，在產品空窗期的關係，料Apple次季產量按季倒退10%左右。
小米及vivo產量望穩定
小米（包括小米、紅米及Poco）首季生產總數為4,110萬部，市佔率排名位居全球第三。該品牌自去年下半年開始，受到庫存回補激勵，加上內部政策加大對新興市場投資，故對市場的經營策略由被動的降低庫存水平轉為樂觀布局。不過，由於全球經濟沒有明顯好轉，新興市場不無挑戰，料該品牌第二季產量將按季持平。
OPPO（包括OPPO、OnePlus及Realme）首季產量3,380萬部，市佔排名第四。該品牌在內地銷售受榮耀（Honor）的影響較大，故即使印度等新興市場銷售略有增長，其首季的按年增幅仍不及其他Android品牌，次季生量目標同樣以按季持平為主。
傳音去年經歷一波近50%的年增長表現，其樂觀形勢延續至第一季。該品牌首季生量約2,980萬部，按年增幅可觀，市佔排名全球第五。
雖然如此，但因傳音第一季產出過於積極，加上與Samsung、小米、Lenovo等品牌在低階銷售市場重疊，導致庫存積累，料次季將出現不小於15%的按季跌幅。
至於vivo（包括vivo及iQoo）首季產量2,170萬部，季度市佔排名第六；第二季該品牌將推出旗艦機X100系列的延伸機種，加上內地網購節「618」促銷，產量按季有望維持穩定。
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