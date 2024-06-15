華傳出招反擊歐盟 加汽車白蘭地關稅

平治寶馬福士反對歐舉措 德擬阻生效 全球汽車貿易戰愈演愈烈！繼美國大增進口中國電動車關稅後，歐盟亦擬於7月4日起向進口中國電動車徵收最多38.1%關稅，原意是要反制中國車廠獲政府巨額補貼，以保障歐洲汽車工業。可諷刺的是，德國3大車廠平治、寶馬及福士汽車均反對歐盟的做法，皆因憂慮引起中國的反制，不利在華銷售。事實上，昨日市場便傳出，中國擬以上調進口歐洲汽車及白蘭地關稅作回應。

國際評級機構惠譽亦認為，歐盟的做法可能令中國車市場競爭加劇，原因是企業向消費者推銷更多純電動車，而不是混合動力汽車，情況對銷售化石燃料汽車的生產商不利；又指中國電動車製造商將透過生產多元化，並對替代市場增加投資，適應全球更高關稅，維持增長及盈利能力，且料製造內燃機汽車的中國汽車製造商市佔率流失風險將加劇。

外媒引述消息指，德國政府正努力阻止該關稅生效，即使不可能全面叫停，至少可以放寬相關舉措，期望歐盟能透過與中國直接談判找到解決方案。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在歐盟做出該項決定後立即表示，「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅螺旋式升級的威脅，他將於下周前往中國與中方討論這問題。

其他車企消息方面，法拉第未來（FF）創始人兼首席產品及用戶生態官賈躍亭表示，中國汽車下個10年應變「內捲」為「外展」。他透露，該企計劃在美國本地化生產大眾放量車型，近期已和多間國內主機廠洽談合作和零件的採購方案，全力以赴推進戰略投資者的融資事項。

華首5月汽車產銷增速放緩 華為常務董事、終端BG董事長兼智慧汽車解決方案BU董事長余承東出席一個汽車產業論壇活動也坦言，鴻蒙智行產品30萬元人民幣以下的車都是虧損，目前該企的產品均價接近40萬元。

中國汽車工業協會公布，5月中國汽車銷量241.7萬輛，按年增1.5%。其中，新能源汽車銷量95.5萬輛，增長33.3%。今年首5個月汽車產量1,138.4萬輛，按年升6.5%，增速較首4個月收窄1.3個百分點；銷量1,149.6萬輛，按年增8.3%，增速較首4個月收窄兩個百分點。

內地汽車首5月銷情