洲際航天又大折讓配股撲水

文壹川

洲際航天昨日收市後與認購人任然訂立協議，擬向其發行3,180萬新股，相當於經擴大全部已發行股本約8.17%，進一步攤薄現有股東權益，且每股配售價僅1.01元，比昨日收市價1.18元大幅折讓14.41%，若與過去5個交易日平均收市價1.252元相比，折讓幅度更達19.33%。

儘管如此，扣除今次配股相關開支，洲際航天所得款項淨額僅約3,180萬元，擬用於一般營運資金，並比5月上次配股時更具體地寫明「包括但不限於本公司持續經營的行政開支，例如薪金、租金、水電費及本集團航天業務的經營開支。」

爆出董事薪酬鬧劇 到底任然會否像上次配股的認購人李小飛般極速掟貨套現，有待觀察。同日，公司公告就執行董事及董事會副主席古嘉利將於本月下旬舉行的股東大會結束後退任一事，披露雙方糾紛的更多細節，是繼董事跳船潮後，又一場鬧劇！

公告披露，公司與古氏就她在公司的職位進行討論期間，「被引導認為」她同意辭去其執行董事及董事會副主席職務。基於有關理解且假設她將於不久後提交辭任函，公司向她支付一筆款項，乃其所有應計薪金、代通知金及離職酬金。

公司又指，古氏聲稱她對其薪酬存在分歧，且無提供辭任函予公司；公司要求她提供辭任函，或向公司退還上述款項。隨後，古向公司發送卸任函，但迄今未能提供辭任函或向公司退還款項。古嘉利曾任財經事務及庫務局副秘書長，2023年年報顯示，其年度薪酬為256.2萬元人民幣。