南航卡塔爾航空加強合作

卡塔爾航空集團行政總裁Engr. Badr Mohammed Al-Meer表示，現正於今年4月新開通的多哈至廣州航線成功基礎上再接再厲，為雙方客戶提供更多選擇。對卡塔爾航空而言，與公司主要合作夥伴在中國市場中合作服務是令人自豪的里程碑，並期待將旗下產品推廣至中國旅客。

內地電競酒店預訂飆3倍 南航總經理兼副董事長韓文勝表示，今年4月開通廣州至多哈的直飛航線，將有力促進中國與「一帶一路」沿線國家及地區的互聯互通倡議。集團在未來將與卡塔爾航空深化合作，加強優勢互補，共同為旅客帶來更舒適、便捷的出行體驗。

此外，消息指卡塔爾主權財富基金已同意購買中國公募基金公司華夏基金10%股份。早於1998年成立的華夏基金是中國最早成立的公募基金管理人之一，截至去年底所管理資產規模逾1.89萬億元。

同程旅行又與首都機場達成戰略合作，雙方將基於大數據技術助力首都機場優化航線網絡布局，更精準地匹配旅客不斷變化的出行需求。