南航卡塔爾航空加強合作
中國與中東的經貿關係愈來愈密切，兩國企業正加強在航空運輸方面的合作。中國南方航空(01055)與卡塔爾航空宣布，建立下一階段的全面合作夥伴關係，包括訂立代碼共享協議及簽署諒解備忘錄，以增強乘客的旅行選擇及便利性。
卡塔爾航空集團行政總裁Engr. Badr Mohammed Al-Meer表示，現正於今年4月新開通的多哈至廣州航線成功基礎上再接再厲，為雙方客戶提供更多選擇。對卡塔爾航空而言，與公司主要合作夥伴在中國市場中合作服務是令人自豪的里程碑，並期待將旗下產品推廣至中國旅客。
內地電競酒店預訂飆3倍
南航總經理兼副董事長韓文勝表示，今年4月開通廣州至多哈的直飛航線，將有力促進中國與「一帶一路」沿線國家及地區的互聯互通倡議。集團在未來將與卡塔爾航空深化合作，加強優勢互補，共同為旅客帶來更舒適、便捷的出行體驗。
此外，消息指卡塔爾主權財富基金已同意購買中國公募基金公司華夏基金10%股份。早於1998年成立的華夏基金是中國最早成立的公募基金管理人之一，截至去年底所管理資產規模逾1.89萬億元。
另一方面，同程旅行(00780)公布，歐洲足球錦標賽開賽前兩周起，內地電競酒店預訂熱度上升310%。至於中國前往德國的機票、酒店、渡假產品預訂熱度均錄得升幅，當中升幅較高的產品主要來自歐洲杯賽事舉辦城市。截至本周四，歐洲國家盃賽事舉辦城市於6月中旬至月底入住的酒店預訂熱度，按年增長逾140%。另外，歐洲杯期間前往德國的跟團遊預訂熱度亦按年增長347%。
同程旅行又與首都機場達成戰略合作，雙方將基於大數據技術助力首都機場優化航線網絡布局，更精準地匹配旅客不斷變化的出行需求。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：