馬士基上調運費 航運股逆市升

美碼頭罷工風險增 事緣紅海危機遲遲未能緩解，全球運價近日持續高漲的背景下，本周又面臨一個新風險，就是美國東海岸與墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人工會宣布取消與資方談判，意味這些港口工人未來大規模罷工的風險正在上升。

是次馬士基亞歐航線加價，其均一運費率（Freight of All Kinds, FAK），自7月1日上調至每20呎標準貨櫃（TEU）5,000美元及每40呎標準貨櫃（FEU）9,000美元，較前值分別升1,675美元和2,500美元，超出市場預期。

內媒引述中遠海控相關回應指，馬士基上調運費的做法是行業行為，公司漲價（調價）的話是各口岸給客戶報價，後續運價是否會漲，從行業角度來看；目前從各個船公司發布的運價來看，昨天馬士基發布7月漲價計劃，達飛、赫伯羅特行業內的龍頭單位後續都有運價上調的計劃，這樣看運價還是可以的。

業內人士指出，供給端仍相對偏緊，供應鏈問題也會對當下運價帶來支持，港口擁堵再次困擾着集裝箱市場，新加坡成為最新的瓶頸，同時近期漢堡港和法國港口的罷工會對供應鏈造成威脅。此外，歐洲地區將迎來聖誕節備貨季，需求端對歐線價格支持，得關注歐洲地區聖誕備貨旺季表現。