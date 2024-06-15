華保障房再貸款傳向內銀下發通知

中國人民銀行上月宣布創設3,000億元（人民幣‧下同）保障性住房再貸款滿月之際，據報正式向21家內銀發出通知，明確再貸款將按季度發放。金融機構須於每季第一個月的10日之前，以正式文件向人行申請再貸款，及交代上一季相關貸款台帳以便人行審核，再貸款新政會實施至2027年底，而去年人行設立的租賃住房貸款支持計劃則已經不再實施。

風險由地方國企承擔 內媒報道，人行以「先貸後借」模式向金融機構提供資金，而非直接發放貸款給企業。據通知，人行提供低成本再貸款，由銀行機構向一個城市政府選定的不超過兩家地方國企發放貸款，支持以合理價格收購已建成未出售的商品房用作保障性住宅。對於符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款，金融機構需向人行提供合格債券或經中央銀行內部評等達標的信貸資產作為抵押品，意味再貸款由地方國企和金融機構承擔風險。至於3,000億元額度，先到先得，未來根據執行情況和需要可調整完善。

需明確的是，再貸款操作上與現有結構性貨幣政策工具一致，結構性貨幣政策工具建立了「金融機構獨立放款、台帳管理，人行事後報銷、總量限額，相關部門明確用途、隨機抽查」的機制，聯通金融機構貸款和央行再貸款「兩本帳」，有利激勵金融機構優化信貸結構，實現向綠色發展、科技創新等領域精準傾斜的效果。

因此，放貸或激勵資金支援的領域或產業範圍，由產業主管機構確定，並運用金融部門現有統計制度或建立專門台帳，明確貸款支持的領域或行業範圍。台帳即詳細記錄相關資訊的一種輔助帳簿或電子文檔，並非正式會計核算時所記的帳簿，但有助加強財務或會計管理。