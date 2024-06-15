內地信貸放緩 經濟堪憂

M1跌逾4%破紀錄 M2增速縮至7%新低 內地當局刻意繼續給金融數據「擠水分」下，5月信貸表現全遜預期。截至5月底，被視為流動性好壞的狹義貨幣（M1）按年跌幅加劇至4.2%，創有紀錄以來最大跌勢，廣義貨幣（M2）按年增幅亦進一步縮至7%，續創新低，兩者相減的「剪刀差」擴大至11.2%，市場通常視之為需求疲弱、經濟復甦放緩信號。不過，中國人民銀行旗下官媒周五數據公布前發功，在題為「如何理解M1增速？」一文中，揚言M1有望擺脫負增長。

首5月社融增量14.8萬億 人行昨收市公布，初步統計首5個月社會融資規模增量累計為14.8萬億元（人民幣‧下同），比去年同期少2.52萬億元，而首5個月的人民幣貸款增加11.14萬億元。據此計算，5月新增社會融資為2.07萬億元，新增人民幣貸款約9,500億元，分別低於市場預期的2.2萬億元及12,550億元，後者更較去年同期大減三成。外媒分析指，不足萬億元的新增貸款或顯示家庭仍在持續去槓桿。

業界早已預期最新信貸數據將按月回升，但問題是貨幣供應數據持續偏弱，引來外界深度注視，繼而觸動官媒神經。昨日官媒在文章引述多位專家意見指，上半年在金融業「擠水分」、財政發力較慢等因素綜合影響下，M1增速下行，此現象並非企業預期偏弱的單一因素影響。更深層面來看，M1統計口徑不包含居民活期存款，使M1對企業活期存款變動更為敏感。

該文引述中金報告指，M1本質特徵是直接可用於支付的金融工具，其統計口徑會受到金融創新和監管變化的影響。業內人士分析稱，4月底止M1規模為66.01萬億元，按年減1.4%。如果將個人活期存款加入M1統計當中，則4月底規模為104.8萬億元，按年增0.6%。

分析師估M1存在回升動力 同時，平安証券固收首席分析師劉璐指，4月由於「手工補息」（向客戶承諾或支付高於存款利率授權上限的利息補貼）高息攬儲行為受到約束，才造成M1快速回落。內媒解讀5月金融數據時續沿用此原因，認為M1按年下降與規範「手工補息」及存款分流因素有關，而M2增速放緩則受去年高基數擾動、「擠水分」及階段性因素影響。

更重要是，未來M1存在回升動力。劉璐指，歷來商品房銷售增速和M1增速有明顯相關性，基本邏輯是居民購買商品房的過程中，居民儲蓄存款直接轉化為企業活期存款，從而帶動M1增長；政府發債並支出以後將形成實體部門的收入與存款，亦會帶動M1回升。中國財政部昨首次發行50年期超長期特別國債，票面利率由承銷團進行競爭性招標後確定為2.53厘。

即使官媒提前發聲反映人行試圖穩定市場信心，但人行可能不願貿然加快降息步伐，主要是考慮到降息對人民幣匯率的潛在影響。昨由官方開出的人民幣中間價報7.1151，按日跌29點子，創近5個月低位；人民幣在岸價下午4時30分報7.2557，亦為7個月來新低，離岸價更低見7.2751，每百港元兌約93.13元人民幣。

5月內地金融數據遜預期