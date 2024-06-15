滙豐私銀籲趁高息買債

全球央行減息周期開始，意味着高利率環境未來將會發生轉變。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，投資者現在應該把現金投入債券以鎖定較高的孳息率。至於股市方面，她看好盈利增長帶動環球股票表現，其中配置權重最高的為美股；中港市場僅維持「中性」的觀點，恒指年底目標亦保持在19,230點。

范卓雲形容，下半年由減息、盈利增長帶動股債的情況為「雙引擎驅動」，並預期美國會在9月減息一次，明年再減息3次，而隨着利率下行，現金（包括定期存款、貨幣基金）的回報將會減少。雖然下半年由人工智能（AI）驅動的環球科技股升勢有望持續，但基於估值偏高的擔憂，建議擴大配置其他板塊。

她又指，看好美股主要是參考過往歷史，當美國通脹率在3至3.5%之間的「溫和通脹」情景時，美股的表現一般也較為理想。至於對港股的預測不變，則是反映了市場對港股較為審慎的觀點，背後原因包括盈利增長落後於亞洲區其他市場。早前的港股升勢主要受流動性所推動，包括中證監推出5項惠港措施後，內地南下資金加速，但從基本面來看，目前仍要等待更多明確的改善信號。

優質國企股值得關注 話雖如此，中港股市並非沒有任何投資機會。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華建議，可以留意派發高股息的優質國企股，特別是在AH股價差較大的背景，這類高息股可能會吸引到南下資金；另亦偏好被低估的中國服務消費及高端製造業的優質股票。香港本地市場方面，受惠於撤辣推動一手樓市銷售，此前股價超賣但財政穩健的地產發展商亦值得留意，而他的偏好是香港的保險、電訊和公用股。