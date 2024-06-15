恒指周跌425 滬深港通ETF 7‧22擴容

近期港股又再轉弱，就以本周為例，恒指累跌425點或2.31%。面對港股疲態，昨日內地當局又再出招維穩，包括宣布滬深港通下的合資格交易所買賣基金（ETF）擴容將於7月22日生效。

深交所同日發布《深圳證券交易所深港通業務實施辦法（2024年修訂）》，調整深股通ETF和港股通ETF規模和權重佔比的調入及調出要求。深股通方面，ETF納入規模門檻由不低於15億元人民幣，調整至不低於5億元人民幣；港股通方面，ETF納入規模門檻由不低於17億港元調整至不低於5.5億港元。

中港基金互認安排將優化 此外，中國證監會昨對《香港互認基金管理暫行規定》進行修訂公開徵求意見，進一步優化內地與香港基金互認安排，規則修訂擬從兩方面進行優化，包括將互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%，以及允許香港互認基金投資管理職能，轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構，香港證監會對此表示歡迎。

雖然今年以來兩地不斷推出措施增強市場信心，惟港股表現反反覆覆。恒指昨日回吐170點或0.94%，收報17,941點，失守18,000點大關，惟險守50天線（17,930點），成交按日微升8%至1,162億元。「北水」淨流入金額為58.07億元，較上一日多45.26%，全日沽空比率為15%。

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