二手市況：大屋苑交投月飆38% 六成跌價海怡最傷

樓市交投有改善，惟對樓價未有太大支持作用。本報綜合代理數據，本月上半月10大屋苑「量升價跌」，暫錄約76宗成交，較上月同期增加約38.2%，但期間佔六成項目呎價下挫。

數據顯示，樓價報跌的屋苑當中，以鴨脷洲海怡半島走勢最弱，本月暫錄約5宗成交，平均呎價約12,565元，相比上月同期約15,815元，跌幅約20.6%，相信與成交單位戶型及質素不同有關。

GRANDE MONACO三年貶22% 將軍澳新都城亦明顯跌價，本月平均呎價約13,399元，按月跌約7.1%，屋苑最新有特色單位大幅蝕讓轉售。中原關偉豪表示，項目2期一個頂層戶，實用面積約644方呎，套三房間隔，減價接近一成，以約900萬元易手，呎價約13,975元，較市價低約5%。原業主持貨約3年帳面虧損約263萬元，蝕幅約22.6%。

而鰂魚涌太古城交投按月升約1.2倍至暫約13宗，惟最新再添蝕讓成交，本月已錄約5宗同類個案。美聯陳彪指，該盤天山閣低層F室兩房戶，實用面積約536方呎，以約768萬元沽，呎價約14,328元。原業主持貨逾4年半帳蝕約207萬元，跌幅約21.2%。

市場半新盤蝕幅更有擴大迹象，利嘉閣鍾偉民指出，啟德GRANDE MONACO第1A座中層C室，實用面積約446方呎，兩房開放式廚房設計，以1,080萬元蝕讓價放售，最終大減220萬元，成交價860萬元，呎價約19,283元。原業主於2021年以約1,110.7萬元入市，現帳面損失約250.7萬元或約22.6%，料屬該盤目前蝕幅最大個案。

反映近期二手樓價走勢的中原城市領先指數，連跌6周後稍為回穩，按周回升約0.54%，最新報144.52點，撤辣後暫仍升約1.05%，惟該行估計升幅或於本月底完全蒸發，指數將下試140點。

內地客1.68萬搶租麗城 反觀，專才湧入推動租賃市場向好。荃灣區連錄兩宗同類租客搶租個案。中原余俊文稱，區內麗城花園2期4座低層G室三房戶，內地專才與業主已協議以月租1.65萬元承租，惟臨門一腳出現競爭者，遂即時提高300元並預繳一年租金，最終成交月租1.68萬元，呎租約29.4元。

美聯何振榮指，同區海之戀10座中層C室一房戶，放租僅兩天，即獲專才客以月租1.92萬元承租，呎租約49.1元。