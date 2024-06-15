新盤出擊：NOVO LAND 3B期暫收逾千票 超購5.4倍

NOVO LAND第3B期的展銷廳吸引不少有意置業人士前往參觀。

意嵐料下周上樓書 資料顯示，該盤本周初推出首張價單，折實平均呎價約11,598元，較對上於去年5月推出的第2A期首批低約15%，更平絕NOVO LAND已推期數。開放式單位折實價約299萬元起。

同區全新盤蠢蠢欲動。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，昨公布計劃下周上載項目第1期意嵐的樓書。該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，將視乎市場反應，部署推出首張價單及開放示範單位。

該集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，項目採雙會所設計，連園林計佔地約10萬方呎，提供45項設施，包括健身室、宴會廳及無邊際泳池等。

樓書所見，恒珀單位實用面積262至462方呎，提供21伙一房戶及21伙兩房戶，當中3伙外連平台。面積最細單位為5樓B室一房特色戶，實用面積262方呎，浴室外及客飯廳外均連平台，平台共佔209方呎。項目已屆現樓，不設停車位。

李炳餘（左）指，黃金海灣設雙會所，供兩期住戶共同使用。右為辜錦波。 恒珀5樓B室特色戶