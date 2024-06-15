新盤出擊：NOVO LAND 3B期暫收逾千票 超購5.4倍
新界西北上車盤為一手市場新焦點。新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日起正式收票，暫收逾千張入票，按照首張價單提供154伙計，首日已經錄得超額認購逾5.4倍。發展商日前預告，最快本周末加推。
意嵐料下周上樓書
資料顯示，該盤本周初推出首張價單，折實平均呎價約11,598元，較對上於去年5月推出的第2A期首批低約15%，更平絕NOVO LAND已推期數。開放式單位折實價約299萬元起。
同區全新盤蠢蠢欲動。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，昨公布計劃下周上載項目第1期意嵐的樓書。該集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，將視乎市場反應，部署推出首張價單及開放示範單位。
該集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，項目採雙會所設計，連園林計佔地約10萬方呎，提供45項設施，包括健身室、宴會廳及無邊際泳池等。
同區餘貨盤錄承接，路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨日以535.7萬元售出第5座17樓E室兩房戶，實用面積475方呎，呎價約11,278元。
恒珀特色戶262呎起
繼何文田隆敍後，再有市區單幢盤醞釀推售。恒和集團(00513)旗下恒和地產發展的長沙灣重建項目恒珀，昨日上載售樓說明書至一手住宅銷售網。項目為一座樓高26層的住宅大樓，提供42伙，全屬一房及兩房戶型，比例各佔一半。
樓書所見，恒珀單位實用面積262至462方呎，提供21伙一房戶及21伙兩房戶，當中3伙外連平台。面積最細單位為5樓B室一房特色戶，實用面積262方呎，浴室外及客飯廳外均連平台，平台共佔209方呎。項目已屆現樓，不設停車位。
澐璟賣3.8億冠啟德
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