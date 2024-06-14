板塊剖析：生成式AI勢掀工業革命

近期人工智能（AI）領域突破不斷，繼微軟聯同多間晶片、電腦製造商推出新型搭載全新神經處理單元（NPU）晶片的個人電腦（PC）——AI PC「Surface Pro Copilot+ PC 」，能提供較蘋果公司（Apple Inc.）的MacBook Air M3快58%運算速度後，英偉達（Nvidia）近期與全球多家頂級電腦製造商聯合發布，以英偉達Blackwell架構支撑的系統「列陣」。

該「列陣」將配置Grace CPUs、Nvidia網絡設備和基建，能支持企業打造AI工廠和數據中心，或推動下一波生成式人工智能（Generative AI）突破。

電腦手機料迎升級潮 同時，AI技術發展及實際應用場景的接受程度日益提高，互聯網及智能設備或已展開變革。Apple今年初宣布加大對AI的投入，重新調派Titan造車計劃相關人手到AI等項目中，並表示年內將會推出AI領域新進展，並曾與OpenAI協商考慮將GPT模型納入iPhone之中。結果Apple日前宣布，將通過與OpenAI的合作來增強其智能語音助手Siri和作業系統，有望迎來換機潮。

隨着未來將有更多智能設備搭載AI學習功能，算力和設備硬件要求也會持續提高。據國際數據公司IDC報告，全球算力投資額將在未來5年內以每年16.5%的複合增長率增長，而中國作為全球最大的算力市場之一，其算力投資額佔比已超過全球總額的三分之一，顯示全球都在加大AI算力投入，並側面印證有強烈需求。

推動高性能晶片迭代 此背景下，持續迭代的高性能AI晶片對降低成本和提升效率極為重要，加速計算對當前計算產業具革命性影響。英偉達亦表示計劃每年升級AI加速器和AI晶片，預計將於2025年推出Blackwell Ultra晶片，並在2026年推出將採用HBM4記憶體的下一代AI平台Rubin，其數據中心的GPU集群將達2024年萬卡集群的100倍，即至百萬卡級別。

近期不斷發展的AI技術和突破，相信將為行業帶來更多想像，相關消費亦將具備廣闊空間，料生成式AI或推動新一輪工業革命，可留意相關部署。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）