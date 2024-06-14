未補價成交：富康三房劈逾10% 518萬易手

樓市交投氣氛疲弱，居屋未補價第二市場亦要降價才有承接，將軍澳富康花園三房戶一減再減，最終兩個月累劈超過一成沽出。

世紀21將軍澳魏仕良表示，該屋苑7座高層G室，實用面積約592方呎，4月以約580萬元放售，近日已下調至550萬元，最後累減約62萬元或約10.7%，以約518萬元易手，呎價約8,750元。

另該盤有三房戶以低於「5球」售出，香港置業鍾月嬌稱，項目1座極高層單位，望球場景，減約22萬元，以468萬元未補價售，呎價約7,905元。

房協沙田綠怡雅苑也有大手減價個案，世紀21奇豐楊麗娟指出，屋苑3座中層H室兩房戶，5個月累減125.5萬元，以554.5萬元未補價沽，減幅約18.5%，呎價約9,560元。

黃大仙下邨3組客爭購 市區第二市場公屋則出現爭購情況，富誠地產冼俊彥表示，黃大仙下邨龍榮樓低層1室，實用面積約496方呎，現為兩房間隔，裝修企理，吸引3組買家洽購，終以308萬元零議價售出，呎價約6,210元。