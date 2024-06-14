代理憂樓價全年挫最多一成

2024年上半年進入尾聲，利嘉閣地產總結期內樓市表現，首季曾因全面撤辣而「量價齊升」，惟只是曇花一現。該行總裁廖偉強表示，多個不利因素充斥樓市，對下半年市況不樂觀，或陷入「量價齊跌」的惡劣困境，預測今年樓價一定下跌，全年有機會跌約8至10%。

籲發展商盡快減價出貨 他指，單靠撤辣使樓市持續向上的動力不足，最心急入市的購買力被消化後，市場便輾轉回軟。同時，多個不利樓市因素包括一手貨尾量高、發展商減價促銷影響二手樓價，以及息口高企削弱市民消費意欲等，預計短期內樓市必然受到衝擊。受制於外圍局勢、息口變動等，加上目前新盤庫存量或需一至兩年方能消化，相信樓價不容易反彈，需要待更強利好因素令市民置業信心回升，才可期望樓價見底回升。

廖預計，上半年樓價會錄得約5%跌幅，下半年繼續跌。他認為，發展商應該盡快減價出貨，以便資金回籠平價購入地皮「平買平賣」，以達到貨如輪轉。不過，長遠仍看好香港樓市在內地經濟復甦刺激下，可轉趨平穩向好發展。