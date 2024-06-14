新盤低價催谷銷情

瑜一•天海加推50伙 NOVO LAND 3B六千人參觀 息口高企之下，發展商繼續低價推盤催谷銷情。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日加推價單4號，涉及50伙一房單位，折實平均呎價約22,916元，折實入場費725.34萬元，均屬該期數已推出的4張價單之中最低。而日前開價平絕同系列的新鴻基地產( 00016 )屯門兆康NOVO LAND第3B期，示範單位過去兩日料已錄得6,000個參觀人次，並於今日起正式收票。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一•天海的一房戶型幾近沽清，故壓軸推出全盤最後50伙一房單位。加推單位為第IB座的B及C室，全數享內園景觀，實用面積311至338方呎，折實價725.34萬至848.82萬元，折實呎價21,782至25,113元。售價及呎價最低為1B座2樓B室，實用面積333方呎。

價單所見，新一批單位售價已輕微下調。有向北望內園景的一房單位，比同層去年5月推出、望樓景為主的單位呎價低約2.3%。該盤同日修訂價單1號，為一房戶型增加1%折扣。資料顯示，該期數對上一張於去年11月推出的價單3號，折實平均呎價約31,928元，涉及景觀較佳的中高層大單位為主。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第3B期最快周末加推，計劃推出更多一房及三房戶型，預計項目示範單位的周末參觀人次會達到高峰。他認為，加拿大及歐洲等地開始減息，相信減息周期已開始，對樓市有信心。

利奧坊‧壹隅增提前成交回贈 該盤基座商場NOVO Walk內的永東旅行社，會提供跨境巴士服務，穿梭巴士由樓盤出發前往深圳灣口岸，車程僅需約15分鐘。同系的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，昨售出第2B座17樓B2室兩房戶，實用面積433方呎，成交價559.04萬元，呎價約12,911元。

MIAMI維港1號代理送優惠 發展商頻頻以低價策略搶客，據美聯物業統計，今年截至6月11日，一手成交金額已達1,005億元，較去年上半年約684億元按年大幅高出約47%，並創近3年新高。

父親節將近，代理行紛紛推出置業優惠吸引買家，最新優惠覆蓋兩個啟德跑道區現樓項目。中原地產公布，向會德豐地產牽頭發展的MIAMI QUAY I新買家，送出價值約13,600元的高級餐飲禮券，買家須於今日起至30日經該行購入項目指定單位，名額5個。該盤昨錄得第2座19樓E室成交，實用面積250方呎，開放式間隔，成交價580.8萬元，呎價約23,232元。

同時，香港置業為毗鄰維港1號的新買家，送出價值約3萬元的智能家電禮券。新買家由昨日至23日，經該行購入一手單位的買家即可獲得優惠，名額4個，優惠總值約12萬元。

陳漢麟（左）指，NOVO LAND住客可乘坐跨境直通巴士往返深圳灣口岸。 中原地產為MIAMI QUAY I 送出餐飲禮券。 香港置業為維港１號買家送出家電禮券。