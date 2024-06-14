港樓價又貴絕 上車須不吃不喝逾16年

國際調查機構Demographia發表2024年度國際住宅負擔能力報告指，香港連續14年成為全球樓價最難負擔城市首位。不過，去年樓價持續向下，負擔比率由18.8倍，下跌至最新的16.7倍，代表一個家庭須不吃不喝16.7年才能上車。

悉尼負擔比率13倍排第二 Demographia最新報告截至去年第三季的數據，統計全球94個城市的住宅價格中位數與家庭收入中位數，並計算當地樓價與收入比率，有關數字愈大，反映負擔愈大。香港屬於「極難負擔」的城市，負擔比率全球最高。其次是澳洲悉尼，比率為13.8倍，加拿大溫哥華亦達12.3倍，該兩城市的比率按年有所上升。

事實上，2022年及2023年的兩年，香港住宅負擔比率已出現連跌情況，2021年第3季時，有關比率為23.2倍，2022年同期跌至18.8倍，去年進一步向下。該報告指，原因是樓價下降，以及市民收入改善所致，而未來北部都會區及明日大嶼等規劃項目，將提供大量房屋供應，有機會紓緩本港高企的樓價。