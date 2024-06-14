撤辣後960宗損手

內房企前高層掟柏傲山 蝕7400萬 樓價繼續下沉，市場錄得撤辣後最大宗虧損個案，內地房企前高層劈價沽出北角柏傲山特色戶，5年多狂蝕約7,400萬元，蝕幅接近一半。自辣招取消後，截至5月底短短約3個月，市場已出現至少960宗低於購入價二手買賣，期內蒸發樓價金額超過17億元。

柏蔚山頂層輸34% 該區特色戶接連出現勁蝕情況，中原林志達表示，區內柏蔚山3座頂層單位，實用面積約906方呎，套三房間隔，累減約900萬元，新近以約1,900萬元易手，呎價約20,971元。原業主約5年前以約2,896.8萬元入市，現帳面損失約996.8萬元，蝕幅約34.4%。

事實上，市場蝕讓買賣數量高企，資料顯示，繼4月市場出現至少257宗帳面貶值個案後，5月再現至少259宗，蒸發樓價金額接近6.4億元。蝕幅亦有擴大迹象，上月有約12%個案跌價幅度達三成或以上，跌幅最大個案為銅鑼灣yoo Residence單位，僅以750萬元售出，較2013年購入價低逾52%。另外，有7宗貶值四成或以上成交，當中不少為銀主盤，反映銀主出貨轉趨積極。

若以原業主持貨年期作統計，由於撤辣後出貨成本下降，因此上月錄得持貨期為3年或以下的虧蝕個案，佔比例約15%，按月明顯上升。反觀，最長個案為二手業主持貨約17年，仍要帳面損手離場。

將軍澳佔18%最傷 分區方面，將軍澳繼續成為蝕讓重災區，5月錄得49宗同類個案，所佔比例約18.9%。其次為屯門及元朗區，期內帳蝕買賣亦分別有24宗及23宗。

本月業主虧蝕出貨情況未有好轉，市場昨單日出現至少10宗同類成交，將軍澳業主繼續損手。香港置業劉浩勤指出，將軍澳日出康城MALIBU第3座低層C室兩房戶，以約750萬元易手，呎價約13,863元。原業主持貨逾兩年半帳蝕約230萬元，貶值約23.5%。

荃灣映日灣有開放式單位，不足一年半火速蝕賣收場。利嘉閣譚健偉稱，該盤2座高層C室，實用面積約219方呎，成交價405萬元，較去年1月購入價輕微跌價約5萬元。

近期二手市場蝕讓個案