產經

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●中國宏橋(01378)發盈喜，預計今年上半年淨利潤可能按年大增2.2倍，原因包括去年基數較低，且鋁合金和氧化鋁產品的銷售價格和數量都勝去年同期，加上煤炭和陽極碳塊採購價格下降，使產品毛利大幅增加。
●聯交所將於下周一上午9時起，取消博華太平洋(01076)的上市地位。
●佳明集團(01271)發盈警，預期截至今年3月底止年度之淨溢利將跌70至80%，原因是從物業發展項目售出的物業數量大幅減少等。高山企業(00616)亦發盈警，料3月底止年度轉蝕不少於兩億元，因持作出售發展物業之撥備增加及融資成本增加。其士國際(00025)亦料3月底止年度轉蝕3億至4億元，原因包括對發展中物業作撥備。
●達豐設備(02153)預期截至3月底年度將錄得虧損介乎9,000萬至一億元人民幣，主要由於經濟增長放緩以及建築業市場疲軟導致的收入下跌。
●新鴻基地產(00016)大股東郭鄺肖卿本月多次增持公司股份，周二和周三再增持新地23萬股，涉資1,645.95萬元，於公司的好倉達28%。
●會計及財務匯報局發表報告，指出香港上市公司審計費用在過去10年來停滯不前，未能追上通脹步伐，歸因於會計師事務所之間激烈的價格戰。上市公司將審計視為純粹的合規要求，而核數師未能成功傳遞高質素審計的價值。結果可能迫使會計師事務所收緊人力資源等，以及依賴非審計服務的收入，繼而損害核數師的獨立性。
●消息指，由何猷君持股14.2%的星競威武集團（NIP Group）在美國申請上市，代號為NIPG，或將成納斯達克證券交易所的「中國電競第一股」。
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