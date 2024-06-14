●會計及財務匯報局發表報告，指出香港上市公司審計費用在過去10年來停滯不前，未能追上通脹步伐，歸因於會計師事務所之間激烈的價格戰。上市公司將審計視為純粹的合規要求，而核數師未能成功傳遞高質素審計的價值。結果可能迫使會計師事務所收緊人力資源等，以及依賴非審計服務的收入，繼而損害核數師的獨立性。