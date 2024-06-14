股壇MasterMind：港美股未宜看淡 騰訊美團逢低吸

美國聯儲局議息結果塵埃落定後，港股昨反彈重上萬八點關，後市不宜睇淡？大型科技股撐市，邊隻吼得過？個別晶片股及蘋果公司（Apple Inc.）概念股有異動，值得跟進？

中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，聯儲局最新出爐的點陣圖，雖反映官員預期今年或只減息一次，比3月時暗示減3次為少，但周三美股標指與納指仍能創出收市歷史新高，反映聯儲局取態不至於令市場情緒逆轉變差，利率期貨仍反映市場預期當局今年會減息兩次，因此不宜貿然睇淡美股。

至於港股，黃偉豪同樣認為不宜看淡，內地政策憧憬仍存在，策略上不建議逢高做淡，寧願候低部署，投資者可於萬八點樓下買貨，恒指宜守17,800點，後市有望反覆向上。

Apple概念股愈升愈有，黃指仍要觀望iPhone結合AI功能後，是否能掀起換機潮，加上綜觀手機市場仍未見強勁增長，同樣暫只宜作短線部署。

想知道黃偉豪更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。