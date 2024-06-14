巴菲特鍾情保險股

巴菲特

「買保險股好，還是買保險好？」有投資者可能認為買該股票較好，料賺得更多。對於這個問題，極為鍾情保險業、曾於在股東大會提及「保險」逾30次的「股神」巴菲特或可提供答案。

幾十年來，保險業務一直是巴菲特旗下投資旗艦巴郡的核心業務，擁有汽車保險公司Geico的他，2022年再次出手投資保險公司，巴郡以116億美元全現金收購財產及意外事故再保險公司Alleghany。

巴菲特在2022年致股東的信中談及保險業時指，保險業務是為巴郡度身訂造，保險產品永遠不會過時，收入通常隨着經濟增長及通脹而增加。

注意市場風險 投資保險股非穩賺不賠。有專家將保單及保險股回報作比較，假設分別買入兩隻大型優質保險股，兩隻股份多年後回報相差甚遠。

股票雖然潛在回報吸引，但投資者要面對風險因素，包括企業管治，外部如政治、經濟、社會因素等市場風險、美息變動等利率風險；停牌、政策變化等業務風險。相比之下，雖然個別保險計劃未必能每年帶來極佳回報，但相對穩定和風險管控較易掌握。

當然，股票會否上揚，公司盈利能力是關鍵，如果無人投資保險產品，致保費收入下滑，股票則喪失投資價值。