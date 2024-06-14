退休靠年金自製長糧

講到保險，不得不提香港近年積極推動的年金計劃。年金是專為退休而設的保險計劃，是一種長期保險產品，讓保險公司將投保人的資金用來投資以增加收入。

投保人只需要選擇一次過或分期將資金投入年金計劃，到達指定年齡後，就可按月或按季分期獲取年金款項，直至保單期滿。

年金款項是保證定期發放予投保人，確保投保人在退休期間可以獲得穩定收入，能夠有規律地運用退休積蓄，應付長壽帶來的財務風險，收款方式如同出糧，因此被稱為「自製長糧」。

需留意年金率 年金主要分為「即期年金」及「延期年金」。即期年金這類計劃並沒有累積期，投保人只需一次過繳付整筆保費，保單即時生效，最快可於下一個月領取年金款項。至於延期年金，投保人可提早於退休前預先投保，退休後才領取年金款項。此外，可選擇一筆過或分期繳交保費，合資格的延期年金可申請扣稅優惠，是「扣稅三寶」之一。

如果打算投保，先要留意「年金率」，年金率並非指本金回報率，而是供款後每年可獲分派款項。假設供款100萬元，年金率5%，一年於本金之中可獲得最少5萬元，每月約4,100元。