壽險意外保有何分別？

意外事故無日無之，打工仔可能考慮買人壽保險、意外保險傍身。惟壽險及意外保險有何分別？壽險是受保人因意外或疾病過身，以獲得賠償。據保監局網站，意外保險能為意外死亡、因意外而身體傷殘的受保人或其家屬，提供一筆過現金補償。到底應買壽險還是意外保險？邏輯上看，應先買壽險，之後為加強意外保障，再買意外保險。

定期人壽保費較終身相宜 一般來說，壽險是每月繳交保費即獲人壽保障，如受保人在保障生效期內去世，保單受益人就可獲一筆過賠償。對於有父母、伴侶、子女、或有債務，是家庭經濟支柱的人士來說，壽險是可考慮的理財規劃產品。壽險當中有「定期人壽」及「終身人壽」之分。

定期人壽是有定期限的純人壽保險，保障期內若受保人不幸身故，保險公司會向保單受益人提供身故賠償。定期人壽的好處在於相同保額下，保費比終身人壽相宜，投保人可用更便宜的保費，獲得與終身人壽相同或更高的保障額。

終身人壽跟定期人壽其中一大不同之處，在於保費、保險供款年期及保障期，終身人壽有一個固定保單供款年期，保費在投保時一經釐定，即使之後身體狀況有變，保費也不會增加，且毋須擔心受通脹影響，客戶完成供款便可享保障至終身。

意外保包括身故斷肢及醫療 意外保險大致可分為兩種，包括「意外死亡及斷肢保險」，以及「意外醫療保險」。意外死亡及斷肢保險，是保障受保人因意外離世或永久傷殘，提供一筆過賠償。至於意外醫療保險，則是保障因意外而產生的醫療開支，例如西醫門診等。

甚麼人需買意外保險？就是有較大機會發生意外的人士，例如紀律部隊人員、運動愛好者等。個別保險公司可能會因應職業的風險而調升保費、增加不保事項，甚至拒保。

如果已買醫療保險，可實報實銷醫療開支，為何還要買意外保險？原因是遇上意外，除了涉及醫療開支，同時會因傷停工影響生計，意外保險就能因人們遇上意外後所引發的指定情況作出賠償。

此外，意外保險及醫療保險一大分別是誘發賠償的原因，若因自然疾病而需進行醫療程序，或因不適而需接受檢查，僅醫療保險才會提供保障，意外保險不會提供。