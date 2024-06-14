蓋茨撐買壽險理財 「本世紀最佳投資」

轉嫁風險 家庭企業均受惠 打工仔出來社會工作一段日子後，可能萌生買保險的念頭，如人壽、醫療保險等，為個人及家人提供保障，但可能遇上反對聲音，甚至聽過「傻仔先買保險！」指保單年期普遍長達10年、20年，收益又不算高，不知買來有何用。然而，財金界有殿堂級投資大師都成為其中的「傻仔」，鼓勵民眾買保險，微軟創始人蓋茨就是其中之一。

蓋茨認為，人壽保險是21世紀家庭投資理財的最佳方式，只有保險才能夠達到照顧家庭的目的，也是送給自己及家人最實際的禮物。當企業出現風險時，無論是銀行、證券或基金，都不能保住員工家庭的安寧、父母的責任，以及對子女的關愛，這些重要事情只有保險才能做到。

他又以經營企業的角度出發，稱到目前為止，沒有發現有其他方法，比買人壽保險更有效解決企業的醫療財務問題，原因是保險可以把所有企業風險，轉嫁予保險公司。

身家豐厚的富人為甚麼仍要買保險？富人把保險視為一種工具，他們手上有資金時，會去投資，希望錢滾錢，惟富人也會發生意外，此時就利用保險來籌措需要的資金，讓投資無後顧之憂。

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