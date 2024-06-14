日議息前夕股債匯齊軟
日本央行今日公布議息結果，市場原預料利率不變，但認為該行將會削減購買國債規模。日本股債匯昨偏軟，日圓低見157.35兌每美元，跌約0.4%，每百日圓兌約4.96港元；日經平均指數跌156點或0.4%，收報38,720點；日本10年期國債孳息率升見0.989厘後回落。
瑞銀投資銀行日本股票策略師Nozomi Moriya預期，日央行將在10月加息0.15厘，之後會再加息3次，每次0.25厘。
她解釋，自3月以來，貨幣政策逐步邁向正常化，但本土消費仍疲弱，令當局在貨幣政策取態上相對審慎。日本消費者相當保守，不會隨意更改消費習慣，導致消費持續疲弱，但當第三季感受到實質工資增長後，便有信心增加消費，而日本央行需要看到加薪傳導至本土消費，才會有信心加息。
瑞銀估Yen大跌機會微
她預料，日圓再大幅回落的空間不大，預期第二季末日圓兌每美元見155，但年底會回落至160水平，相當於每百日圓兌4.87港元左右。經濟學家木村太郎則認為，日本央行長期一直表示有意縮減資產負債表規模，但之前由於只有微弱多數人預計此次會議將採取行動，如果成事，日圓可能會有一些上行壓力。
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