日議息前夕股債匯齊軟

她解釋，自3月以來，貨幣政策逐步邁向正常化，但本土消費仍疲弱，令當局在貨幣政策取態上相對審慎。日本消費者相當保守，不會隨意更改消費習慣，導致消費持續疲弱，但當第三季感受到實質工資增長後，便有信心增加消費，而日本央行需要看到加薪傳導至本土消費，才會有信心加息。