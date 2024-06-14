英國地產界睇淡未來3個月樓價

英國在下月大選前，市場對樓市的信心轉壞。這反映在英國皇家特許測量師學會（RICS）公布的樓價平衡指數之上，該指數在5月報負17%，較4月的負7%顯著轉壞，也是本年以來最差。RICS高級經濟師Tarrant Parsons表示，市場信心急轉直下，主因過去幾個月按揭貸款利率上升，削弱了買家的需求。

該指數是向測量師和地產中介發出問卷，調查看漲和看淡受訪者百分比之間的差距。有關指數的報告指出，上月除了蘇格蘭和北愛爾蘭樓價信心明顯上升外，幾近全國受訪者都看淡樓價，並且展望未來3個月，樓價可能會有進一步的下行壓力，相應的樓價平衡指數為負12%。

澳洲失業率4%符預期 但中長線受訪者看得較佳，認為未來12個月樓價會上升。英鎊匯價在美國維持利率不變後大致企穩，兌1.279美元或約9.99港元。

至於在南半球的英聯邦國家澳洲，其勞動市場則稍為做好。5月當地失業率為4%，較4月少0.1個百分點，符合預期，同月新受僱人數增加3.97萬人，勝市場預期的3萬人，也是4月向下修正至3.85萬人後再度上升。

澳洲央行下周初將會議息，分析員認為，縱然就業市場緩步改善，但預料澳洲央行下周將維持利率不變，為連續第5個月凍息。澳元昨日亦未有受就業數據所提振，低見0.6653美元，下跌0.15%，兌港元約在5.19水平。