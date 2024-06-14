馬斯克稱巨額薪酬方案獲股東支持

電動車龍頭特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克的言行近年愈益「惹火」，適逢Tesla近期業績倒退，其早於2018年獲通過的560億美元（約4,368億港元）薪酬計劃遭到挪威主權基金等大股東反對，把公司註冊州份遷往德州，同樣飽受爭議。

不過，正當股東大會點票尚在進行，馬斯克於X提前宣稱，上述兩項議案獲「大比數」支持，儘管沒有詳細說明，但驅使股價周四早段曾升7.77%，之後升幅略有收窄。

事實上，支持其薪酬方案的投資者，理據十分簡單——Tesla有馬斯克會更好。消息則指，支持他的股東既有散戶，亦有基金。

薪酬方案現在才遭反對，首先是裏面的績效條件在過去幾年始達成，二來是今年初遭特拉華州的法院否決，遂有法律學者指出，股東通過後法院會否承認是另一問題。

Robotaxi短期收入有限 另邊廂，距離Robotaxi發布不足兩個月，摩根大通潑冷水，幾年內不太可能帶來實質性的收入，提醒投資者不要期望過高。該行指，成熟的話利潤固然可觀，但它完全依賴視覺感知技術，或不能完全保證可靠安全，不利發展和監管審批，況且還有製造和營運上的硬件配合。

摩通又稱，下一代廉價車型有望是明年增長動力，但由於會沿用現有平台和生產線，意味成本降低空間可能有限。