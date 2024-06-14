OpenAI收入極速翻倍

僅6個月升至265億 傳Apple免費引入ChatGPT 人工智能（AI）與半導體依然是當下市場最熱門的炒作主題。研發ChatGPT的OpenAI據報最新的月度年化收入為34億美元（約265億港元，即以一個月的收入乘以12倍），較半年前的16億美元翻了一倍有多。消息由外媒引述自OpenAI相關人士，據稱是由行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）在一場內部會議上透露。

近期OpenAI不斷擴大與各科技巨頭的合作，包括先前蘋果公司（Apple Inc.）也宣布了引入ChatGPT在旗下產品，市傳Apple不用為雙方合作付錢，因為透過ChatGPT融合Siri及新的書寫工具，讓OpenAI接入億計的設備，蘊含的價值更大。

儘管如此，另有消息透露，OpenAI有望靠着與另一科技巨頭微軟的合作，在Azure雲服務平台上供其AI模型的使用權，從而獲得約兩億美元收入。

正在自研大語言模型的Facebook母公司Meta在加大AI投入之餘，也不忘精簡公司的架構以提升效率。在去年強調「效率」而大舉裁員近萬人後，據報Meta行政總裁朱克伯格正考慮進一步削減公司人手，而且這次目標是屬於高層的副總裁職位。消息人士稱，Meta於去年底有大約300名副總裁，而目前朱克伯格希望把這個數字降至250人左右。

博通拆細 上調收入預測 AI的大規模應用，意味着需要更多運算能力、更多晶片。主營通訊及網絡晶片的行業巨頭、無廠半導體公司博通亦成為這輪AI熱潮的受惠者之一，跟着英偉達（Nvidia）步伐，在最新一份業績公告後宣布「1拆10」，並於7月15日以分拆後的股價進行交易。博通於截至5月5日止一季內，收入按年大增42.98%至124.87億美元，經調整純利亦增長20.16%至53.94億美元。

雖然博通的盈利增幅在一眾晶片股中只能算是不過不失，但同時上調了整個財年的收入預測，由原來的500億元提高至510億美元，原因在於AI晶片的收入預測由100億元增至110億美元。「AI晶片」、「拆股」之類的關鍵詞明顯令市場非常興奮，刺激博通股價周四早段曾飆升16.07%，高見1,735.85美元。博通目前是全球第3大晶片公司，僅次於英偉達及台積電。

台積電帶挈台股齊破頂 另邊廂，作為晶圓代工龍頭的台積電股價亦繼續再創新高，周四股價再漲1.49%至919元新台幣。此前有報道指，台積電的3納米製程工藝產能已經預訂到2026年，意味着接下來兩年台積電都不愁先進晶片的收入。有趣的是，日前Apple宣布推出的AI功能，亦只能用在搭載了先進晶片的設備上。

由於台積電的權重佔台股逾30%以上，因此台灣加權指數亦被帶挈而破頂，全日升263點，收報22,312點。台灣的中央銀行宣布，維持政策利率不變，但就同時將新台幣存款準備金率上調0.25個百分點，同時把特定地區的第二戶按揭成數上限降至六成，試圖遏制樓市升勢，涉及台北和高雄等「六都」，以及台積電總部所在的新竹縣市。

台灣加權指數年內表現 台積電股價節節上升