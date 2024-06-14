特專科企晶泰首掛漲10%
首家以上市規則「18C」章節上市的特專科技公司晶泰科技(02228)昨掛牌，股價早段高見6.58元，比定價5.28元高24.62%，收市報5.8元，仍升9.84%。出席該企上市儀式的港府官員表示，本港未來創科發展方向之一乃鼓勵創投融資，政府會增強「政產學研投」合作，助更多企業在港擴張。
港交所盼迎更多創新公司
香港交易所(00388)集團行政總裁陳翊庭則稱，該所將繼續致力支持擁有尖端技術的新經濟公司發展，並期待迎接更多創新企業在港上市。
至於經營數據中心的雲工場科技(02512)今日掛牌，該股暗盤價昨於耀才交易場高見4.81元，比招股價4.6元高4.56%，收報4.53元，跌1.52%。
港交所早前宣布將開發領航星衍生產品平台（ODP），預期4年後推出，以提升衍生產品業務的競爭力。集團首席資訊總監梁松光透露，目前手頭上還有不少新項目推進當中，包括正研究如何再提升現貨市場的交易後系統設施。
另外，港交所與深交所旗下深圳證券通信簽訂合作協議，深方將於香港建立金融數據交換平台，為香港綜合基金平台通訊網絡樞紐的基礎，為用戶提供高效通訊服務，支持認購、贖回和通知等關鍵流程。港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，開發中的綜合基金平台覆蓋香港整個基金分銷網絡和基金生態系統，旨在降低行業准入門檻，更便捷地向客戶分銷基金產品，可拓寬香港基金分銷網絡、提高市場效率，降低交易成本。
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