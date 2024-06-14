特專科企晶泰首掛漲10%

港交所早前宣布將開發領航星衍生產品平台（ODP），預期4年後推出，以提升衍生產品業務的競爭力。集團首席資訊總監梁松光透露，目前手頭上還有不少新項目推進當中，包括正研究如何再提升現貨市場的交易後系統設施。

另外，港交所與深交所旗下深圳證券通信簽訂合作協議，深方將於香港建立金融數據交換平台，為香港綜合基金平台通訊網絡樞紐的基礎，為用戶提供高效通訊服務，支持認購、贖回和通知等關鍵流程。港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，開發中的綜合基金平台覆蓋香港整個基金分銷網絡和基金生態系統，旨在降低行業准入門檻，更便捷地向客戶分銷基金產品，可拓寬香港基金分銷網絡、提高市場效率，降低交易成本。