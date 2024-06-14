申港上市下季勢飆

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，作出上述推算的原因是留意到在內地限制新股上市的前提下，部分企業或會轉跑道以「先H後A」的方法上市。據安永報告，內地企業啟動赴港上市工作的數量在今年3、4月開始明顯增多，相信第三季遞表申請上市企業數量會大增。

內企赴港 82間備案中 他提及，觀乎現時有42間內地企業獲批備案來港上市，備案中的企業亦有82間，數目可觀，加上不少監管機構、保薦人以及中介者均着力推動相關企業上市，所以希望他們能夠趕於今年底前在港掛牌。

話雖如此，細看上半年在港上市的集資額度平均只有4.31億元，按年跌30%，反映企業集資額度較低。蔡偉榮則解釋，是因企業自身因應市況調低了估值所致，又估計情況有機會持續。

集資50億新股或待明年 被問到下半年會否看到集資規模逾25億乃至50億元之上的「大型新股」來港上市，他表示，看到在境內A股掛牌的大型中企要來港上市，惟要先解決價差問題。他亦相信，未來一定有集資50億元的新股亮相，但要視乎美國減息等時機，更甚可能要待明年才可落實上市。

談到昨日有首隻新股透過特專科技公司（俗稱18C） 的機制上市，他指該新股首掛日的股價表現算是不俗，惟估計最終透過相關機制上市的企業數目偏少，料今年最多只有3隻，原因是其入場門檻不低。如果企業滿足到18C機制的上市條件，或會考慮財務表現更穩健，以獲得更佳估值後，才在主板上市，「所以等得的話，多數都會等」。

內地新股市場方面，安永指上半年A股市場共有44家公司首次公開招股（IPO）上市，籌資329億元人民幣，IPO數量及籌資額按年分別下降75%及84%。期內，專精特新企業的新股數量和籌資額佔比分別達48%及35%，為歷年同期最高。

綜觀全球，今年上半年合共有532間企業上市，集資517億美元（約4,032億港元），數量和集資額按年分別下跌15%和17%。報告指，因各地央行繼續控制通脹，利率保持高位，使資本市場成本居高不下，全球IPO活動持續放緩。

上半年新股集資額排行榜