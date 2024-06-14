廸生多賺38% 預期港零售仍艱難

展望今年市況，在旅遊消費方面，內地旅客縮短在港行程，又不再像疫情前以購物為主導，本港消費者亦積極外遊及消費，均為集團預料艱難的本港零售環境。由於日圓疲弱及予旅客退稅，致使日本名貴商品之零售價較台灣市場便宜，令廸生創建的台灣市場將充滿挑戰。

手頭現金逾26億 鑑於內地消費者情緒及消費仍疲弱，集團對內地市場短期前景亦持謹慎態度，但對長遠前景仍持樂觀態度，並將尋求繼續擴大其在內地市場之業務。

現時集團零售網絡共61間店舖，其中28間在內地、5間在香港，分別淨減一間及兩間。上財年香港銷售營業額16.03億元，增11.44%，而內地零售及電子商務銷售額以當地貨幣計，全年亦增34.7%。整體上，來自銷售名貴商品分部的收入共錄22.85億元，增10.71%，惟該分部溢利微跌2.39%至2.97億元。

鑑於美國降息時間及幅度仍不明朗，投資市場持續動盪，集團審慎管理投資組合後，證券投資分部的收入按年大增逾七成，錄1.14億元，該分部業績更由虧轉盈，賺5,298.7萬元。截至3月底止，集團手持逾26億元現金淨額，強調能藉強健財政狀況，應對艱難的零售環境及潛在經濟衰退風險。