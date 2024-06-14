滬科創板5周年 傳開戶門檻降至10萬

上海科創板開板滿5周年之際，下調開戶門檻的傳言再起，內媒指投資者個人門檻將由50萬元（人民幣‧下同）降至10萬元，消息刺激滬市科創50指數逆市升0.54%至758點。不過，A股「股王」貴州茅台旗下酒價更受市場關注，雖然公司對含53度的茅台酒批發價格是否由本周初市傳每瓶2,445元，進一步跌穿2,400元未有正面回應，但已拖累股價創下2022年11月底以來新低。

茅台市值失守兩萬億關 綜合報道，端午節小旺季前後，茅台酒批發價罕有傳出不升反跌的消息，已迫使部分中介分銷商暫停採購，嚴守囤貨成本線，惟茅台酒批發參考價似乎跌勢未止，每瓶低見2,320元。貴州茅台相關人士就此回應稱，公司經營正常，至於持續跌價會否影響銷售，亦僅表示目前公司動銷正常。動銷即拉動銷售，指在營銷的渠道終端，通過一系列的營銷組合手段，提高銷售業績的方式。

貴州茅台股價卻隨酒價下滑消息而再受重創，昨日跌逾1%，收報1,555.01元，6月至今累挫5.67%，市值更失守兩萬億元關。內地白酒板塊受壓，深圳A股五糧液股價亦急跌2.42%，收報134.56元。

滬深股軟 外資掟貨63億 同時，滬深股市3大指數齊齊下行。滬綜指全日倒跌0.28%，收報3,028點；深成指跌0.69%，深圳創業板指數亦跌0.09%，分別收報9,206點及1,777點。大市主板交投由低位稍為反彈，兩市全日成交7,524.83億元，重上7,000億元大關；外資續透過滬深股通錄淨沽出63.05億元。