金價回落 花旗續撐上試三千關

黃金價格在美國聯儲局維持利率不變後下跌，結束連續3天的反彈，現貨金昨日曾跌0.7%，每安士低見2,304.19美元。有交易員指出，美國利率繼續在高位橫行，美元強勢將拖累金價表現，現貨金短期支持位在2,300美元關口，若跌破後將威脅到5月3日的低點2,277美元能否穩守。

不過，黃金大好友花旗繼續看好，預料未來12個月內金價仍有望飆升至3,000美元，原因是由於強勁的實物需求、央行購買行為，以及宏觀經濟因素的支持。「儘管不會直線向上，但今年下半年的均價會高於上半年，明年上半年又會更高」。

該行認為，在6至12個月的情景下，風險傾向於經濟增長放緩和國債孳息率下降。另外，美國大選的不確定性和潛在的「紅色（共和黨）浪潮」可能擴大財政赤字，進而提振對作為「另類法定貨幣」黃金的需求。

中企購兩千噸銅疑失蹤 另一金屬大宗商品期銅昨日亦曾跌1.4%，每磅低見4.4908美元。另消息指，國企兼上交所上市公司物產中大集團，去年底向一家名為「區域冶金公司」（Regional Metallurgical Co.）的俄羅斯冶煉廠購買2,000噸、貨值近2,000萬美元的精煉銅，惟上月未獲交付，整批銅被指失蹤。

據悉，該集團的工作人員已前往俄羅斯調查，但無法確定冶煉廠的具體位置。分析指出，事件不太可能影響全球銅價，但卻再一次打擊國際金屬交易的聲譽，行業屢屢陷入騙局，包括偽造倉單和遭偷龍轉鳳為彩繪岩石。貿易巨頭托克集團Trafigura Group去年遭偷換金屬而損失逾5億美元。