周大福年賺65億 增兩成

過去兩個月，不論是珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾，抑或是黃金首飾或產品，中港兩地同店銷售俱按年挫約30%左右。

營業額破頂 毛利率縮 董事總經理黃紹基解釋，這是外圍環境波動、地緣政治和金價高企等所致，尤其金價近月大幅波動影響消費者入市意欲，但對下半年有信心，因為下半年一向是行業傳統旺季，且早前推出的新系列首飾品牌表現優於同業。此外，深圳北山工廠被指停工停產只是個別事件，大部分問題已解決，強調不是裁員。

業績公告顯示，周大福上財年營業額增長14.81%至1,087.13億元，創新高，其中內地升9.89%至896.98億元，整體毛利率卻只有20.49%，連跌3年，就算是撇除黃金借貸未變現虧損的經整體毛利率，也跌至22.8%，但經過嚴謹的成本管理，主要經營溢利率回升1.21個百分點至11.18%。單看3月底止下半財年，營業額按年升22.92%至591.87億元，純利卻按年倒退4.88%至19.48億元。

內地開店步伐大幅放緩 就毛利率受壓，周大福解釋乃產品及批發組合改變所致，已循改良定價策略和乘着金價上漲去緩和，如去年11月起逐步並選擇性地將金飾定價方式由按重量計價改為固定價格，其工藝和差異化特徵又使毛利率更高。

周大福內地的門店網絡非常龐大，連湖北四線縣城都能在約200米範圍見到兩家分店，但上財年開店步伐明顯減慢，旗艦「周大福珠寶」3月底全線有7,403家，按年淨增143家，比對上一個財年的1,631家屬大力煞車，跟去年9月底比較淨減55家。連同周大福鐘錶及其他品牌，3月底零售點7,627家，按年淨增126家，按半年淨減60家。

黃紹基稱，三、四線城市仍有發展空間，主力拓展黃金首飾，開店之餘亦會換店或淘汰一些，本財年未設開店目標。

港澳方面，全年淨增兩家至87家，同店銷售增長達42.4%，遠超內地的1.8%，主要受惠內地旅客重臨；含海南免稅店的其他市場淨增8家到58家。

公司指，港人北上消費對珠寶消費影響相對溫和，可是港澳市場也可能續受消費模式演變、入境旅客和本地居民消費減少所影響，但個人遊範圍擴大，且租賃仍處於較可控水平，對本財年港澳業務盈利能力謹慎樂觀；又提到東南亞內需強勁且內地遊客重臨，將繼續策略性地於熱門旅遊目的地，以及東盟等有大量華人聚居地區擴大零售網絡。

市況波動 不派特別息 就本財年無再派特別息，首席財務官鄭炳熙解釋，現時市況較波動且息口高企，財政管理要更穩健，盡量做好資本結構；本財年資本開支10億至12億元，主要用於品牌轉型及翻新店舖，未有大項目要投放資金。

黃紹基（左一）表示，深圳工廠停產問題已解決。右一為鄭炳熙。 周大福年度業績概覽