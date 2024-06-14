美生產物價升幅放緩 道指早段跌304

美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌304點，報38,407點；標指跌11點，報5,409點；納指升50點，報17,658點。繼周三公布的消費物價指數（CPI）低過預期後，周四公布的生產物價指數（PPI）升幅同樣有所回落，意味上游物價壓力亦有所紓緩，進一步支持了通脹回落的觀點。

新領失業救濟惡化 美國5月PPI按年升幅為2.2%，低過市場預期的2.5%，低於前一個月經修正的2.3%；撇除食品及能源後的核心PPI按年升幅為2.3%，同樣低過預期，增幅按月回落0.2個百分點。就業數據方面，上周首次申領失業救濟人數為24.2萬人，截至前周止持續申領人數則為182萬，兩項數據均高過預期，且有惡化的趨勢。

隨着美股屢創新高，資本市場變得更活躍。摩根大通商業與投資銀行聯席行政總裁Troy Rohrbaugh表示，預期第二季度投行業務收入將增長25至30%，比先前預估的15%增幅更高，主要反映資本市場表現強勁帶動整體業務改善。摩通股價早段曾升0.78%，報193.04美元。

沽空大師嘆搵食難 有人歡喜有人愁，在美股一往無前的牛市之下，專門靠做淡股票賺錢的沽空機構則慨嘆現在的市況「搵食艱難」。曾經預言安龍（Enron）危機、近年又提前沽空中國房地產股的「沽空大師」錢隆斯（Jim Chanos）表示，現在市場上充斥着許多估值虛高的股票，但問題是像他這樣專注沽空的基金經理，如今實在很難籌集到資金。

錢隆斯表示，現在是「欺詐的黃金時代」，許多公司靠燒錢催谷估值，一些太陽能股「每個季度都要燒錢數以百萬計的美元」，而許多傳統數據中心股也因基礎設施落後，無法兼容新技術，而淪為人工智能（AI）熱潮的輸家。他直言︰「有這麼多的公司都在耍花招，想佔投資者便宜，我們比以往任何時候都更需要沽空機構。」

雖然沽空機會很多，但投資者不願把錢放在沽空策略基金。錢隆斯去年底把成立了近40年的對沖基金，轉型為家族辦公室，其管理的資產規模亦由2008年時的60億美元，大減至不到兩億美元。他最新預計，沽空機構的艱難環境仍會持續，短期內不會吸引到大量資金。