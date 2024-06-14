美息不變 聯儲料今年僅減0.25厘

鮑威爾

雖然美國5月通脹數據有所回落，但聯儲局最新預計今年內可能只減息0.25厘，較3月預期的0.75厘減幅大幅縮水。當局在最新一次議息會議上維持利率不變，聯邦基金利率目標區間為5.25至5.5厘，但同時上調對今年通脹預測，展現不急於減息的「鷹派」立場。話雖如此，聯儲局多次強調會依照經濟數據決定貨幣政策，意味後市仍很大程度上受難以預測的數據影響。

上調本年通脹預測 反映聯儲局官員對經濟環境及利率預測的「點陣圖」顯示，以中位數預測計，今年底聯邦基金利率會降至5.1厘，即相當於5至5.25厘的目標區間，等同減息0.25厘。同時，官員們對今年個人消費開支（PCE）物價指數的通脹率中位數預測，亦上調0.2個百分點至2.6%；撇除食品及能源後的核心PCE通脹率最新預測為2.8%，同樣比3月時調高了0.2個百分點。

官員對降幅看法分歧 議息聲明中提到通脹回落方面取得適度進展，但與聯儲局主席鮑威爾的言論一樣，都無太多啟示作用。鮑威爾一再重申，現時對通脹回落未有「足夠的信心」，又表示要參考更多數據。至於怎樣的數據才能帶來信心，鮑威爾始終避而不談，任由市場自行揣摩。

值得留意的是，「點陣圖」詳細顯示在19名官員中，有4位認為今年內不會減息；7位認為減0.25厘；8位認為會減半厘。換言之，只要再有數位委員「轉軚」，形勢就會改變。摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig指出，今次的點陣圖顯示，聯儲局的官員其實對今年內減息0.25厘還是減息半厘之間看法分歧。

Craig指出，假如通脹數據進一步回落，則聯儲局仍可能在年內減息兩次，而且鮑威爾在新聞發布會上也未有表現出強硬的「鷹派」立場。他認為，即使減息時機更遲，但不錯的經濟增長與通脹放緩，為美國股票及債券提供了良好的背景支持，惟投資者要小心強勁的股市會出現估值調整。

此外，「新債王」、DoubleLine Capital創始人岡拉克表示，不太有信心聯儲局今年能減息，就算通脹正在回落，且如果油價下跌勢令通脹進一步降溫，但現在的聯儲局一見數據變得不穩定，反應將更劇烈和迅速。現時美國勞工市場正在減弱，雖不太嚴重，但他仍認為美國經濟一年內會衰退。

聯儲局最新經濟預測