港銀維持P息 專家估最快年底下調

本港4間大型銀行昨日維持港元最優惠利率（P）不變。業界相信，港P要待美國減息後才會調整，港息最快今年末至明年首季下調，按息屆時有機會見4厘或以下水平。香港金融管理局重申，港元拆息（HIBOR）在往後一段日子可能仍會處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

滙豐、中銀香港及恒生維持P息5.875厘不變，渣打則保持6.125厘；其港元儲蓄戶口利率亦保持現水平。金管局認為，近期美國經濟數據走勢欠明朗，通脹仍然偏高，聯儲局何時減息仍存變數；當局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。金管局貼現窗基本利率亦維持5.75厘不變。

按息有望跌穿4厘 港元拆息昨普遍向上，隔夜息連升兩天，報3.90607厘，為本月以來最高；一星期拆息重上4厘。不過，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.50952厘；反映銀行資金成本的3個月拆息則升至4.73405厘。

渣打大中華及北亞區兼香港財資市場部聯席主管劉孟璣認為，高息環境下美國經濟仍保持強勁，加上核心通脹仍未回到目標水平，聯儲局毋須迫切減息；料美國最快9月首次減息，明年再減4次。他指，目前港元拆息有機會在現水平徘徊，若美國減息0.25厘，或會略為跟隨，但減幅未必跟足。

中原按揭董事總經理王美鳳預期，若美國9月減息，需待港元拆息下降一定幅度後，港P及按息才可望回落；預期按息今年內大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時按息有機會回落至4厘或以下。她又指，港元拆息或於第四季有所回落，減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。