標普籲華提高信貸投資效率

中國5月份金融信貸數據公布在即，外界分析憂慮實際企業信貸需求偏弱將成為新常態。不過，國際評級機構標普全球評級認為，內地政府在保持經濟增長的同時，仍需降低槓桿，關鍵在於有效配置資金、提高信貸的投資效率，以更少的新增信貸規模，實現更多投資目標。

中國人民銀行上月發布的貨幣政策執行報告提及，金融支持實體經濟力度並未減弱，主要原因有經濟結構調整、轉型升級正在加快推進。同時，特別指出「當信貸存量規模比較大時，繼續增加信貸投放的邊際效果遞減；直接融資具有良性替代效應」。

外匯局：強化政策儲備 業內人士就此解讀，信貸投放正逐漸與經濟高質量發展的需要相適配，即使貸款增速放緩，也足夠支持經濟保持平穩增長。而大力發展直接融資，可能使信貸總量增速放緩，但需要資金周轉的企業將會獲得更多高效融資，從而提高資金使用效率和金融支持質效。因此，普遍分析認為人行並無重啟信貸上行周期的打算，當務之急在於提高現有存量信貸的效率。

官媒亦引述多位專家意見指，淡化增量、盤活存量是5月信貸數據關鍵字。考慮到實體融資需求修復進度等因素，上月新增貸款或與去年同期持平，甚至略弱於去年同期，繼續呈現供給優於需求的特徵。其中，企業信貸短期內可能仍處低潮，惟信貸新增規模按年變幅仍取決於票據避險的力度。5月的票據利率顯著下行，商業銀行以票沖貸的意願或加強；同時，樓市仍處調整期，繼續限制5月居民中長期貸款增長。

相比信貸數據走向，防守人民幣匯率超調風險才是底線。昨日國家外匯管理局局長朱鶴新發表文章，當中提及統籌開放和安全，持續完善外匯管理體制機制，堅決維護外匯市場穩定和國家經濟金融安全，包括加快推進外匯管理條例的修訂，嚴厲打擊外匯違法違規活動，強化外匯形勢監測研判和政策儲備。

離岸人民幣低見7.26 昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1122兌每美元，按日升11點子，已連升兩日。人民幣在岸價在下午4時30分收報7.252，僅微跌17點子；離岸價則低見7.2689，即每百港元兌93.07元人民幣。