比亞迪股價升5%跑贏 帶挈恒指重越萬八關

中國政府昨日再就事件作出回應，外交部發言人林劍稱，中方有必須捍衞的原則—世貿組織規則及市場原則，亦有必須維護的利益—中國電動汽車產業及企業的合法權益，為此將堅決採取一切必要措施。

赴歐設廠有利品牌形象 比亞迪跑贏，原因之一是外界對其吸收額外關稅的能力較有信心。諮詢顧問公司榮鼎集團指出，該企高端電動車「海豹U」今年3月在德國每輛售價近4.07萬歐元，利潤近1.3萬歐元（約10.91萬港元），反觀在內地，其售價折合僅2.17萬歐元，而利潤折合僅1,306歐元（約1.1萬港元），可見在歐洲賣車多賺接近9倍，也自然有能力吸收額外17.4%關稅，且繼續好賺過中國。

大和認為，比亞迪、吉汽和上汽今年首4個月的銷售，僅1至3%來自歐洲，新關稅對中資車企的業績影響輕微，又指歐盟對中國電動車持開放態度。市場更關心中資車企出海會否因為歐盟今次關稅而受阻，麥格理的答案是「難」，指歐盟加徵關稅的動機與美國不同，主要是減少中國車企以成本優勢從中國出口低成本新能源車到歐洲，到歐洲設廠可樹立自有品牌形象，節省運費，且對沖掉關稅上升。比亞迪、吉汽和長汽出口布局完善，海外銷量有望維持增長。

交銀國際亦指，比亞迪等具規模效應和供應鏈優勢的車企依然具備競爭力，但蔚來、小鵬等規模較小的「新勢力」，如再靠中國生產出口至歐盟，就會受關稅較大影響。

市場對「中歐車戰」的憂慮稍為緩和，加上10年期美國國債孳息率回落，壓過美國減息次數預期被聯儲局修正至僅一次之影響，恒生指數昨日反覆向上，收市升174點或0.97%，收報18,112點；國企指數升62點或0.98%，收報6,421點；科技指數升47點或1.29%，收報3,739點。港股總成交額約1,073億元，港股通再錄淨買入39.97億元。

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對大市影響