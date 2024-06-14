比亞迪股價升5%跑贏 帶挈恒指重越萬八關
海外利潤勢大幅進帳 抵銷歐加徵關稅影響
中美角力日趨激烈，中國也希望拉攏歐盟，增進與發達經濟體的關係，為中國產業升級提供條件，可是歐盟仍不顧德國車廠等反對，悍然對中國進口電動車加徵關稅，象徵歐盟對華貿易有重大轉變。然而，一大不明朗因素總算散去，比起廣大同行，獲「從輕發落」的比亞迪股份(01211)股價曾彈8.81%，創今年盤中新高，成港股昨日升市火車頭。
中國政府昨日再就事件作出回應，外交部發言人林劍稱，中方有必須捍衞的原則—世貿組織規則及市場原則，亦有必須維護的利益—中國電動汽車產業及企業的合法權益，為此將堅決採取一切必要措施。
長城小鵬捱沽 挫逾1%
赴歐設廠有利品牌形象
比亞迪跑贏，原因之一是外界對其吸收額外關稅的能力較有信心。諮詢顧問公司榮鼎集團指出，該企高端電動車「海豹U」今年3月在德國每輛售價近4.07萬歐元，利潤近1.3萬歐元（約10.91萬港元），反觀在內地，其售價折合僅2.17萬歐元，而利潤折合僅1,306歐元（約1.1萬港元），可見在歐洲賣車多賺接近9倍，也自然有能力吸收額外17.4%關稅，且繼續好賺過中國。
大和認為，比亞迪、吉汽和上汽今年首4個月的銷售，僅1至3%來自歐洲，新關稅對中資車企的業績影響輕微，又指歐盟對中國電動車持開放態度。市場更關心中資車企出海會否因為歐盟今次關稅而受阻，麥格理的答案是「難」，指歐盟加徵關稅的動機與美國不同，主要是減少中國車企以成本優勢從中國出口低成本新能源車到歐洲，到歐洲設廠可樹立自有品牌形象，節省運費，且對沖掉關稅上升。比亞迪、吉汽和長汽出口布局完善，海外銷量有望維持增長。
交銀國際亦指，比亞迪等具規模效應和供應鏈優勢的車企依然具備競爭力，但蔚來、小鵬等規模較小的「新勢力」，如再靠中國生產出口至歐盟，就會受關稅較大影響。
市場對「中歐車戰」的憂慮稍為緩和，加上10年期美國國債孳息率回落，壓過美國減息次數預期被聯儲局修正至僅一次之影響，恒生指數昨日反覆向上，收市升174點或0.97%，收報18,112點；國企指數升62點或0.98%，收報6,421點；科技指數升47點或1.29%，收報3,739點。港股總成交額約1,073億元，港股通再錄淨買入39.97億元。
比亞迪呈強還有其他動力，就是旗下比亞迪電子(00285)乃蘋果公司（Apple Inc.）的供應商，Apple股價在推出人工智能（AI）功能後破頂，亦使該股升3.87%，居藍籌及科指成分股升幅榜前列。
高盛看好騰訊 上望477元
另外，孳息回落亦有利科技股，其中騰訊控股(00700)收升2.42%。高盛稱，該股亦是遊戲股的首選，原因是《地下城與勇士》長期受歡迎、子公司Supercell增長加速，上調其目標價至477元，評級維持「買入」。
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