專家樓評：簽臨約日期影響申樓花按保

近年香港金融管理局多番修改按揭措施，降低置業人士入市門檻。不過，早年前已經簽署臨時買賣合約（臨約），並選用建築期付款的樓花買家要注意，由於金管局每次新安排是在公布日才正式生效，因此不同時期購入樓花物業，現時開始上會及申請按揭，銀行審批上的要求會有所不同。

可做成數壓測要求有別 按揭成數方面，如樓花買家上會時需要透過按揭保險計劃承做高成數按揭，必須留意以下簽訂臨約的時段，從而了解現時可承做的按揭成數及樓價上限，而3個時段及按保樓價範圍分別為：（一）2022年2月22日或以前——按保範圍為樓價1,000萬元或以下；（二）2022年2月23日至2023年7月6日——按保範圍為樓價1,920萬元或以下；（三）2023年7月7日或以後——按保範圍為樓價3,000萬元或以下。

另外，金管局兩度放寬壓力測試要求，樓花買家同樣要留意，簽訂臨約的時段會影響入息要求及計算，而3個時段及入息要求分別為：（Ａ）2022年9月22日或以前——「加3厘」壓力測試後，每月供款不多於每月收入的60%；（Ｂ）2022年9月23日至2024年2月27日——「加兩厘」壓力測試後，每月供款不多於每月收入的60%；（Ｃ）2024年2月28日或以後——只須通過「供款與入息比率」，即每月供款不多於每月收入的50%。

假設買家於2022年9月24日以2,000萬元購入樓花單位並簽訂臨約，便屬於上述（二）時段，而該時段的按保樓價上限為1,920萬元，因此該買家現時上會便不可申請按揭保險，最高只可承做五成按揭。入息要求方面，則屬於上述（B）時段，而（B）時段需要通過「加兩厘」壓力測試要求。

從上述例子可見臨約簽訂日期對申請按揭的影響，樓花買家如未能搞清楚，上會申請按揭時分分鐘會打錯如意算盤，建議該類型買家可先尋找大型按揭中介查詢，了解自身情況，避免申請按揭時觸礁。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明