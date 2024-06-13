世茂許榮茂劈23％放中環中心全層

中原（工商舖）寫字樓部周浩然稱，上述推出的全層樓面，建築面積約24,858方呎，以現狀及交吉形式出售，意向呎價約2.3萬元；項目同時招租，意向月租約112萬元，呎租約45元。

近期中環中心錄得全層單位以呎價約2.8萬元沽出，以此對比，今次意向價格折讓近兩成。據市場資料，上述放售的31樓全層，去年11月曾以約7.46億元放售。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指，雖然5月寫字樓註冊宗數有75宗，是自2023年6月以來最高，但分散業權甲級廈平均呎價及呎租，按月下跌約2.5%及0.5%，其中甲廈售價今年已累跌約8.8%。

雋薈商業部分估價兩億 另外，益兆集團及俊和發展的旺角雋薈，委託戴德梁行放售其商業部分，項目估價約兩億元，以物業總樓面面積約6,899方呎計，呎價約29,000元。物業分為兩層，地下約3,749方呎，一樓約3,150方呎。此外，九龍塘建生中心低層地下1至4號舖，面積約3,069方呎，以3,600萬元登記售出，據悉新買家為浸信會醫院。