日新舍啟德招租 $5800起

他續指，項目現提供720個房間，面積約230至480方呎，單人房每月租金15,500元起，雙人房每個宿位月租6,900元起，3人房及4人房宿位分別由5,800元及7,300元起。租期至少半年，全包水電費及每周清潔服務，預料宿生佔約八成為內地生。