日新舍啟德招租 $5800起
宏安地產(01243)等合作發展、前身為九龍貝爾特酒店的共居公寓項目日新舍啟德，最新公布開始招租，提供約1,450個宿位，月租5,800元起。項目以學生宿舍為定位，只限大專院校及教職員租住。該集團行政總裁鄧灝康表示，項目總投資額逾22億元，預料每月租金收入逾千萬元。
他續指，項目現提供720個房間，面積約230至480方呎，單人房每月租金15,500元起，雙人房每個宿位月租6,900元起，3人房及4人房宿位分別由5,800元及7,300元起。租期至少半年，全包水電費及每周清潔服務，預料宿生佔約八成為內地生。
該公司執行董事程德韻表示，正部署下半年推售港島區3個住宅項目，共涉約440伙，項目分別位於鰂魚涌芬尼街、北角炮台山英皇道及鴨脷洲惠風街。
曉柏峰加推50單位
此外，恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨加推價單4號，提供50伙，折實平均呎價約17,656元，並安排周日發售其中28伙，折實價299.88萬元起。
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